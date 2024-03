Roma: ai Concerti dell'Aula Magna appuntamento pasquale con Mozart

In occasione delle festività pasquali l’Istituzione Universitaria dei Concerti ha voluto inserire nel suo già ricchissimo cartellone un concerto straordinario giovedì 28 marzo alle 19.00 in Aula Magna: in programma il Requiem di Mozart eseguito dall’orchestra Xylon diretta dal Maestro Paolo Matteucci, con tre cori della Federazione dei Cori del Lazio Chorus Inside e quattro affermati solisti, il soprano Katia Martina, il mezzosoprano Michela Rago, il tenore Roberto Cresca e il giovane baritono Danilo Paludi.Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico "Raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazione, iniziative e progetti di interesse per l'Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina" promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.Per la stagione 2023-2024 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura.