Roma: al Teatro Argentina la seconda edizione di "Quando la scienza fa spettacolo"

In continuità con il progetto artistico, la Stagione del Teatro di Roma anche quest’anno propone sconfinamenti in altre discipline con iniziative a più dimensioni che spaziano dalla scena teatrale e alla divulgazione scientifica.

Su questa linea progettuale il palco dell’Argentina si prepara, così, a farsi teatro di mondi tra scienza e arte con l’avvio della seconda edizione di Quando la scienza fa spettacolo: Acqua, Aria, Terra, Fuoco. Un ciclo in quattro incontri domenicali – 3 novembre, 1° e 15 dicembre, 12 gennaio, a partire dalle ore 11 – alla scoperta dei 4 elementi naturali 1che compongono il nostro pianeta.

Quattro elementi, che da sempre affascinano l’umanità, raccontati in un viaggio insolito e spettacolare nelle origini dell’armonia con la natura e nelle nuove prospettive dell’avventura scientifica, per ragionare di salute e sostenibilità ambientale attraverso il contributo di scienziati, studiosi e divulgatori del mondo della cultura; a cui si affiancano grandi voci attoriali dei protagonisti della nostra scena come, Federica Rosellini, Donatella Finocchiaro, Lino Guanciale e Silvia D’Amico, interpreti di brani di romanzi, estratti di giornali, piccoli racconti, poesie.

Gli incontri, immaginati come un raffinato percorso multimediale, sono punteggiati da immagini e filmati che accompagneranno gli appuntamenti nell’esplorazione di ciascun elemento naturale: dai progetti a tutela della Terra, all’utilizzo del Fuoco, fonte di energia e calore, alla salvaguardia dell’elemento Acqua, fino al miglioramento della qualità dell’Aria. Un’occasione per riflettere con il pubblico sulle responsabilità individuale e collettive e sul giusto equilibrio tra necessità sociali, economiche e ambientali.

L’iniziativa è una produzione del Teatro di Roma, secondo un progetto di Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli.

Si comincia domenica 3 novembre con il primo incontro dedicato all’Acqua attraverso i contributi di Roberto Danovaro, Presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra, ed Enrica Battifoglia, giornalista scientifica dell’Ansa, assieme alle letture poetiche di Federica Rosellini. Si prosegue domenica 1° dicembre con il secondo incontro riservato all’elemento dell’Aria con gli approfondimenti di Massimiliano Pasqui, ricercatore Istituto di Bioeconomia del Cnr, e Lorenzo Pinna, giornalista scientifico e autore Superquark, accompagnati dalle letture poetiche di Donatella Finocchiaro. Segue domenica 15 dicembre il terzo incontro di riflessione sull’elemento Terra attraverso gli apporti di Carlo Doglioni, Presidente Ingv, e Enrica Battifoglia, giornalista scientifica Ansa, arricchiti dalle letture poetiche di Lino Guanciale. Il ciclo si chiude con il quarto appuntamento di domenica 12 gennaio incentrato sul Fuoco attraverso i commenti di Salvatore Passaro, ricercatore dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr, Guido Ventura, ricercatore dell’Ingv, e Lorenzo Pinna, giornalista scientifico e autore Superquark, con le letture poetiche di Silvia D’Amico.