Roma, Forlanini, Bordoni (Lega): "Ritrovi sua vocazione sanitaria"

“Come ha giustamente detto il candidato presidente Francesco Rocca, il Forlanini è un patrimonio da tutelare e restituire alla città. La Lega è riuscita a scongiurare la folle idea della sinistra di darlo alle Ong e di farne la cittadella delle organizzazioni internazionali.Dopo dieci anni in cui Zingaretti e D’Amato hanno cambiato in continuazione idee sul Forlanini senza portare lo straccio di un progetto, finalmente la Lega e il centrodestra al governo della Regione Lazio restituiranno la struttura ai cittadini.La vocazione del Forlanini è pubblica e resterà pubblica e destinata alla sanità, con una destinazione diversa dalla trattazione dei casi acuti e delle emergenze. Con la Lega tornerà ad essere un polo sanitario d’eccellenza”.Lo dichiara in una nota Davide Bordoni, consigliere in Assemblea Capitolina e coordinatore romano della Lega.