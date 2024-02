Roma: il critico d'arte Dalmazio Frau presenta il suo libro "D'arte, d'amore e di magia"

D’arte, d’amore e di magia è il libro che il critico d’arte Dalmazio Frau presenterà domani, venerdì 16 febbraio, alle ore 18.30, presso Banca Generali in Via Bissolati 76 a Roma. L’autore dialogherà con la giornalista Federica Pansadoro. Seguirà vin d’honneur.Il libro di Dalmazio Frau, D’arte, d’amore e di magia, casa editrice Tabula Fati, è la terza parte del trittico formato da: Senza arte né parte e L’Arte spiegata a mia cugina.“Anche in questo libro il tema portante è quello dell’Arte, del resto mi occupo di questo da molti anni ormai – dichiara l’autore – ma sviluppato, accordato, armonizzato con altri due luoghi dello spirito a me molto cari, quello della Magia e quello dell’Amore.Non troverete nelle pagine disvelamenti di arcani sortilegi, non imparerete di certo a evocare terribili entità dell’Abisso, né apprenderete come mutare la cenere in argento e il piombo in oro. Potreste però cominciare ad osservare il mondo che vi circonda con altri occhi, cercando in esso la traccia della Magia, il sigillo degli incantesimi, la parola perduta che muove i monti dalle loro radici e li fa danzare nel pallido plenilunio”.Nessuno svelamento di arcani sortilegi quindi, ma un modo di osservare il mondo che ci circonda con altri occhi per vedervi la traccia della Magia naturale. E’ vita segreta dell’Anima universale, legata alla forza più potente del Creato, a quel sentimento ineffabile, dolcissimo e struggente che i saggi chiamano Amore.Nel libro l’autore non cela rivelazioni di segreti, né sentimentali né erotici, ma soltanto una traccia rarefatta, lieve come il profumo di una bella donna che cammina in un giardino primaverile sotto alberi di limone e di mandorlo, inebriante come il miglior vino di Shiraz. È un sogno splendente cesellato nello zaffiro più puro che fa abbandonare, dopo che ne avrete assaporato il gusto di miele selvatico, all’inesausto desiderio di partire verso un lontano orizzonte per andare in cerca di una terra nella quale non si ha mai freddo e la morte non ha dominio.Dalmazio Frau è un personaggio poliedrico, illustratore, scrittore e studioso d’arte e di ermetismo nella tradizione europea del Medio Evo e del Rinascimento. Ha scritto numerosi libri. Lo scorso 21 aprile ha ricevuto anche il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma” per il libro “Benvenuto Cellini – artista uomo d’arme occultista” casa editrice Mursia. Il Premio Caravella Tricolore viene assegnato ogni anno ad esponenti del mondo della cultura, dell’informazione, della scienza e dell’arte ampliando un ventaglio a 360º gradi.