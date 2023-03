Roma: la "Taverna I Torquati" rivoluziona il concetto di cena-spettacolo

Le feste aborrite durante la pandemia oggi tornano a padroneggiare finalmente e alla “Taverna I Torquati” di Roma i proprietari capitanti da Giulio Catale e Marco Gonini, hanno voluto abbondare in fatto di festeggiamenti, rivoluzionando il concetto di cena spettacolo.Immancabili la musica del gruppo i "Tanto pè Cantà'" con l’attrice e interprete di canzoni romane Maria Loana Gloriani, sofisticate letture con trasporto musicale del chitarrista Andrea D'angelo e del mandolinista Stefano Vetturini ed a sorpresa gli sketch di cabaret di Gianfranco Phino, in passato tra i protagonisti di Zelig.Uno spettacolo degno di un salotto teatrale desideroso di essere riproposto dopo il successo ottenuto. La serata è stata tutto un susseguirsi di canzoni ed aneddoti della nostra tradizione, perché come dice Maria Loana Gloriani “senza un passato non può esserci un futuro”, il gruppo ha ricevuto tantissimi applausi dal numeroso pubblico che ha partecipato attivamente cantando e ballando gradendo tanto i vari momenti dei dialetti ed imitazioni di Franco Califano e Renato Zero.Immancabilmente il protagonista per eccellenza, però, è stato il menù: una fusione della cucina romana e toscana con pappardelle al ragù bianco e porcini, fettuccine alla senese, brasato alla romana e dei dolci strepitosi dove era impossibile non fare il bis.Tra gli ospiti vip i registi Marco Lapi e Cristiana Balletta, l’attrice Grazia Rita Visconti, il Professor Egidio Maria Eleuteri e tanti altri.E' stata una serata preludio per i prossimi sicuri appuntamenti ricchi di prelibatezze per il palato e per il divertimento alla “Taverna I Torquati”.