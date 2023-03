Roma-Latina, Durigon: ''Manteniamo impegni, Agro pontino cambierà volto''

''Bene Regione Lazio! Un altro tassello si va ad aggiungere alle già commissariate Roma-Latina e Cisterna-Valmontone a completamento del quadrante sud della Regione, che cambierà integralmente l'assetto infrastrutturale dell'Agro pontino.Il ''Nuovo asse viario di collegamento tra Sp Ariana e Sp Artena-Cori'', dall'investimento di circa 25 milioni di euro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale è incluso nel pacchetto delle opere complementari alla Roma-Latina.Tra tali opere, la tangenziale di Latina e la tangenziale di Labico che sono state finanziate dal Mit con le Delibere Cipess n. 1/2022 e n. 35/2022 per un investimento complessivo pari a circa 210 milioni di euro.Grazie al Mit non sono stati persi i finanziamenti delle opere complementari ed è stato stanziato, a favore del Commissario, un primo finanziamento di 300 milioni di euro sulla Cisterna-Valmontone e 20 milioni di euro per la revisione progettuale della Roma-Latina.L'avevamo annunciato in campagna elettorale e manteniamo fede agli impegni presi con i cittadini''.Così in una nota il senatore Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega.