Roma, nasce il Comitato Uniti per Santa Marinella e Santa Severa

E’ un impegno preciso quello assunto ieri sera da alcuni cittadini che si sono riuniti per affrontare con decisione il malessere che attanaglia i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa.Il dibattito è stato vivo e ricco di contenuti. Si è deciso unanimemente di mettere in campo alcune iniziative di mobilitazione e divulgazione anche per venire incontro alle esigenze di partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa, fenomeno molto sentito tra la gente ed al quale l’attuale inaridimento dell’offerta politica generale non ha saputo finora dare risposte.Il Comitato, che ha scelto di chiamarsi “Uniti per Santa Marinella – Santa Severa”, ha una fortissima componente civica assieme alle rappresentative locali di Fratelli d’Italia e della Lega per Salvini, ha deciso di incontrare i cittadini, anche allo scopo di raccogliere adesioni, già domenica prossima, quando dalle ore 10 alle ore 12 verrà allestito un banchetto al centro di Santa Marinella, all’altezza dei portici Lucciola, dove sarà distribuito un volantino sulla problematica relativa ai parcheggi a pagamento.