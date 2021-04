Roma, voragine Colli Portuensi, Benvenuti-Ficosecco (EcoItaliaSolidale): camion sprofonda in una buca, un vero disastro

"Roma è veramente cambiata con l’attuale amministrazione guidata dalla Sindaca Raggi. In caso di pioggia frequentemente le fermate metro si bloccano per allagamenti, strade e marciapiedi impraticabili e possibili alberi e rami che precipitano. Un vero e proprio disastro".E’ il commento di Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco, rispettivamente Presidente e responsabile romano del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale."Per non menzionare i mezzi del trasporto pubblico in fiamme, le buche nelle strade che rappresentano un serio pericolo ed oggi l’ennesimo grave episodio in Viale dei Colli Portuensi dove una voragine ha bloccato una autocisterna e un’auto parcheggiata, con il traffico in tilt per ore"."Mancanza di manutenzione delle strade, mancanza di manutenzione del verde, mancanza di manutenzione dei mezzi del trasporto pubblico, disservizi per i cittadini ed un danno d’immagine per la Capitale con foto ed immagini negative che fanno il giro del mondo"."E’ il momento di cambiare realmente l’amministrazione della Capitale, non ci sono più alibi –concludono Benvenuti e Ficosecco- siamo a fine mandato ed i romani debbono al più presto esprimersi per il cambiamento".