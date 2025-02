Rugby, Roma: Lupi, si fa sul serio, dall'Argentina la sfida dell'Hindu

Il Trofeo Orsi di Madrid e il prestigioso invito a sfidare le Fiamme Oro a L'Aquila per celebrare la Perdonanza sono stati gli antipasti: adesso per la rinata selezione dei Lupi, le cose si fanno davvero serie.

Per riallacciare definitivamente quel filo legato a un passato che resta scolpito nelle memore del rugby italiano, e secondo quella che è stata la gloriosa tradizione della mitica selezione del centro-sud, torna finalmente anche il momento del confronto internazionale.

A Roma arriverà infatti la prossima settimana l'Hindu Rugby Club, leggendario club del quartiere Tigre di Bueons Aires, undici volte campione dell'URBA (la federazione regionale della capitale argentina), l'ultima 3 anni fa. Un club nel quale hanno militato in passato nomi importantissimi del rugby argentino, compreso l'attuale c.t. dell'Italia, Gonzalo Quesada.

Un impegno organizzativo non da poco quello che, come Comitato Regionale, è stato messo in piedi per ricevere al meglio gli illustri ospiti. "Oggi torniamo a misurarci sulle difficoltà che in passato avevano portato alla chiusura dell'attività dei Lupi, consapevoli dell'importanza del compito che ci siamo assunti per arrivare a raggiungere ora un primo obiettivo, quello di tornare in campo in un contesto internazionale", dice il presidente della Fir Lazio Maurizio

Amedei.

Il comitato organizzatore e lo staff tecnico dei Lupi hanno deciso per l'occasione di varare due selezioni, così come era già stata caratteristica dei Lupi nel passato: una squadra Under 23 composta essenzialmente dai club romani (Rugby Roma, Villa Pamphili, Primavera, Capitolina, Civitavecchia, Fiamme Oro e Lazio) e una squadra a inviti che coinvolgerà anche gli altri club di Lazio e Abruzzo. "Oltre al prestigio del match dei Lupi con l'Hindu, abbiamo

pensato che l'occasione ci permetterà di offrire una vetrina internazionale ai nostri giovani rugbisti", aggiunge Amedei.

Lavoro che va a sommarsi a quello non meno importante che lontano dal campo, segue Fabrizio Pollak, direttore sportivo della Rugby Roma e Responsabile dei rapporti istituzionali dei Lupi: "Un simile sforzo non può prescindere dal coinvolgimento di tutte le istituzioni del

territorio, dal Coni alla Regione Lazio, a Roma Capitale, fondamentali per lo sviluppo di questo progetto".

L'Hindu arriverà a Roma giovedì 20 con quattro squadre seniores e una under 23. Come per un vero e proprio tour internazionale che si rispetti, nella giornata di sabato 22 febbraio l'Hindu sfiderà tre club romani con tre partite: la Capitolina e la Lazio al campo dell'Unione, rispettivamente alle ore 11:00 e 18:00 e la Primavera a Sapienza Sport (Tor di Quinto) alle ore 11:00. Sarà invece il C.P.O Giulio Onesti ad ospitare alle 15:00 la sfida internazionale

principale tra Lupi e Hindu.

Domenica mattina, nella giornata che condurrà al match del Sei Nazioni tra Italia e Francia (ore 16:00 all'Olimpico) è stato organizzato un incontro U23 tra Lupi e Hindu al campo della Capitolina, alle ore 11:30.

Confermato lo staff tecnico alla guida della Selezione dei Lupi, affidato ai coach Alfredo De Angelis (Lazio) e Daniele Montella (Rugby Roma), mentre l'Under 23 sarà diretta da Simone D'Annunzio (Primavera), Matteo Galluppi (Fiamme Oro) e Francesco Pompili (Lazio).

In programma due allenamenti, martedì 18 e giovedì 20 alle ore 20:00 a Tor Pagnotta, casa della Rugby Roma.

Questa la lista dei 64 convocati, Lupi e Lupi Under 23: Maicon Auriemma, Alessio Ciaraldi (Civitavecchia), Antonio Copersino, Simone Del Vecchio, Damiano Di Censi, Paolo Di Giammarco (Avezzano), Alessio e Luca Tosco (Colleferro), Diego De Rossi, Thomas Del Sureto, Ugo e Giovanni D'Onofrio, Alessandro Filoni, Arturo Fusari, Michael Mba, Gianmarco Piva, Alessandro Teodosio, Gianluca Tomaselli (Fiamme Oro), Stefano Iovenitti (L'Aquila), Gabriele Baffigi, Matteo e Michele Bianco, Lorenzo Cannata, Valerio Cordì, Nicolò Corvasce, Francesco Cozzi, Niccolò Cristofaro, Damiano D'Aleo, Tommaso Ferrari, Lorenzo Gaddi, Andrea Gambardelli, Riccardo Giovannini, Paolo Gisonni, Achraf Hliwa, Leonardo Lavalle, Matteo Morelli, Gabriele Moscioni, Lorenzo Pesucci, Leonardo Sodo Migliori, Matteo Tomasini, Matteo Urbani (Lazio), Gianmarco Cialente (Paganica), Victorien Cappa, Danilo Di Giacomo, Rodolfo Malaspina, Francesco Roscioli, Niccolò Zorzi (Primavera), Tommaso Garbuglia (Alto Lazio), Noè Bernardini (Perugia), Marco Battisti, Filippo Fratini, Marco Bianchetti, Andrea Casasanta, Adriano Pastore Stocchi, Christian Siragusa, Sean Valsecchi, Nicolò Zorobbio (Rugby Roma), Edoardo Cini, Alessandro De Filippis, Lorenzo Graziani (Capitolina), Patrick Bartolini, Gian Paolo Ricci, Alessandro Strampelli, Davide Teodori (Villa Pamphili).