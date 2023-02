Safer Internet Day, Cangemi (Lega): “Da sempre al lavoro per contrasto a bullismo e cyberbullismo”

“Bullismo e cyberbullismo non possono essere sottovalutati. In nessun modo. La ricorrenza della giornata mondiale contro questi odiosi fenomeni, vessatori nei confronti di ragazze e ragazzi e causa anche di conseguenze estreme, è l’opportunità per rimettere al centro del dibattito un tema su cui ci siamo spesi con convinzione da anni.Da consigliere regionale ho promosso la campagna No Bulli, proprio a contrasto di questi fenomeni, un impegno che rilancerò anche nella prossima legislatura. E’ necessario agire con convinzione, scongiurando il dilagare di una piaga che deve essere affrontata non solo nelle scuole e in famiglia ma anche a livello istituzionale”.Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.