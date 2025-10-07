Salis, Pellegrino (FdI): brutta pagina per l’intera Europa, responsabile chi ha confermato immunità

“Il voto di oggi al Parlamento Europeo, che ha confermato l’immunità per Ilaria Salis, è senza alcun dubbio una brutta pagina per l’intera Europa.

Legittimare la violenza politica è un fatto gravissimo, non solo perché è contro il vivere civile e contro la giustizia, ma perché rappresenta un pericoloso precedente. E tutti coloro che hanno confermato l’immunità della Salis ne sono responsabili”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente Commissione Politiche per l’Unione Europea.