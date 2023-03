Salute: E’ nata la “società italiana educazionale medicina di precisione”

La Medicina di Precisione è un approccio emergente che può consentire diagnosi preventive corrette, prevenzione, trattamenti e cure di patologie complesse e dei disturbi funzionali più frequenti che tiene conto della variabilità individuale a livello di caratteristiche genetiche degli stili di vita alimentazione ed ambiente dei pazienti.

Personalizzazione delle cure è quindi l’obiettivo primario della Medicina di Precisione.

Negli ultimi anni grazie alle innovazioni sviluppate nel campo della Biologia Molecolare, delle Biotecnologie Mediche, della Genetica, dell’Epigenomica, della Metabolomica, della Nutrigenomica e Farmacogenomica sono stati fatti passi fondamentali per determinare grandi avanzamenti scientifici che hanno permesso sia a livello sperimentale che clinico di definire diagnosi corrette e utilizzo di terapie personalizzate efficaci e sicure secondo i corretti canoni di Medicina di Precisione.

Le competenze derivanti dagli studiosi e scienziati di tutto il mondo che hanno contribuito alla realizzazione di grandi progetti di collaborazione scientifica internazionale quali quelli rappresentati dallo “Human Genomics Project” e dallo “Human Microbioma Project” hanno consentito la pubblicazione e divulgazione di un patrimonio di sapere e di conoscenza indispensabile per analizzare e capire i meccanismi di regolazione e di trasporto di interazione tra microrganismi e molecole endogene, batteri, virus in correlazione con i loro geni e in relazione dei geni dell’ospite (circa 30.000 geni del genoma umano).

Tali competenze hanno consentito di poter modulare attraverso il sistema immune l’espressione genica in risposta alle infezioni che influenza la funzionalità immunologica i cui squilibri condizionano il Microbioma Umano che può provocare un maggior rischio di sviluppare patologie complesse.

Tale consapevolezza ha riunito a Roma scienziati e ricercatori scientifici delle varie e più diverse specializzazioni mediche su iniziativa e in collaborazione con un Work Team di specialisti in Medicina di Precisione e di Gruppi di Studio e di Ricerca Indipendente che da anni sono impegnati in collaborazioni ed iniziative educazionali e di ricerca scientifica dedicata alla Medicina di Precisione.

Oltre 50 delegati provenienti da tutte le regioni d’Italia dopo un percorso di preparazione preventiva fatto di molteplici incontri, approfondimenti e di confronti tra esperti e studiosi di Medicina di Precisione iniziato durante e in corso della pandemia SARS COV2, hanno convenuto di costituire un’Associazione del Terzo Settore denominata Società Italiana Educazionale Medicina di Precisione in forma abbreviata S.I.E.M.PRE.

S.I.E.M.PRE. è un’Associazione senza fini di lucro con l’obiettivo di realizzare scopi di interesse scientifico e sociale nazionale al fine di promuovere la ricerca, la formazione e l’informazione scientifica in campo medico attraverso approcci di “Medicina Personalizzata di Precisione e di Genere” in base alle caratteristiche genetiche, fisiche, emozionali, olistiche e dei fattori ambientali riconducibili ad ogni paziente utili a consentire diagnosi e strategie terapeutiche di “Precisione” per singolo paziente basate sulle risposte individuali ai farmaci grazie all’impiego e utilizzo di analisi farmacogenetiche e di strumenti che aiutano a scegliere i farmaci giusti utili ed efficaci alle dosi giuste personalizzando la strategia terapeutica.

La Società Educazionale di Medicina di Precisione si propone di promuovere e tutelare la salute fisica e psichica di tutte le persone di ogni “Cultura Etnia e Genere” difendendone i diritti nella società sin dalla nascita di ciascuno. Di mantenere e promuovere l’integrità della Medicina di Precisione e di Genere come disciplina di insegnamento della Scienza medica e come metodologia assistenziale idonea a promuovere l’informazione su tematiche inerenti il diritto alla salute di tutte le persone senza distinzione di genere e di etnia e di erogare attività di formazione professionale in sanità e di educazione medica continua.

L’Assemblea generale riunita a Roma ha nominato per la durata di 4 anni quali membri del primo Consiglio Direttivo, i soci Augusto Sannetti, Giovanni Sarnelli, Simona De Vitis, Antonio Cittadini, Giuseppe Di Fede, Alessandro Zaccagna, Antonietta La Mazza, Giovanni Esposito e Carlo Tonarelli che hanno accettato l’incarico. E’ stato nominato Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Augusto Sannetti e Vice Presidente Giovanni Sarnelli e nominata Tesoriere Simona De Vitis. Sono stati nominati membri del Comitato Scientifico Giuseppe Esposito, Mauro Mantovani, Andrea Di Rienzo Businco, Giovanni Puglisi e Paola Cavaceppi. Il Comitato scientifico sarà presieduto da Giuseppe Esposito quale responsabile della verifica ed il controllo della qualità delle attività tecnico scientifiche proposte e svolte sulla base di indici e di produttività validati dalla Comunità Scientifica Nazionale ed Internazionale.

Il Comitato scientifico ha già approvato le prime linee guida delle principali attività di ricerca scientifica e di educazione medica confermate da un documento di indirizzo con le indicazioni pratiche per l’attività di ricerca pre-clinica, clinica epidemiologica ed educazionale che tiene conto delle esigenze e differenze di genere con l’obiettivo di diffondere gli scopi e lo sviluppo della Società Scientifica attraverso attività didattiche assistenziali e di ricerca che potranno coinvolgere tutti i delegati che aderiranno all’Associazione Scientifica tra i medici italiani specializzati o specializzandi di tutte le aree mediche, i biologi, i nutrizionisti, fisiatri, microbiologi, psicologi, omeopati e operatori del settore della salute, giornalisti o comunicatori scientifici e qualsiasi professionista operante nel settore medico o assistenziale compresi tecnici di laboratorio di analisi mediche ed esperti di biotecnologie mediche ed affini che possedendone i requisiti faranno domanda per divenire soci effettivi e attivi secondo le normative statutarie previste dalla Società Italiana Educazionale di Medicina di Precisione.

Contatti:

Società Italiana Educazionale Medicina di Precisione

S.I.E.M.PRE. Care

Tel. 06 87770821

email: info@siempre.care

www.siempre.care