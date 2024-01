Salute: "The Care Day", una giornata per garantire il diritto a non soffrire

Si chiama The Care Day l'evento promosso contemporaneamente in nove regioni italiane il prossimo 18 gennaio per chiedere politiche sociali e sanitarie per consentire a tutti il “diritto a non soffrire” (si tratta delle sedi dei consigli regionali di Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Sicilia e Veneto).In Veneto, i contenuti dell’iniziativa verranno proposti, di concerto con numerosi consiglieri regionali, in una conferenza stampa convocata per domani, giovedì 18 gennaio 2024, alle ore 11, presso la Sala Oriana Fallaci a Palazzo Ferro Fini, Venezia, san Marco 2322.All’appuntamento interverranno, fra gli altri, come da locandina che si allega, l’ex Ministro della Salute e componente CNB, Maria Pia Garavaglia, il prof. Roberto Salvia, direttore master cure palliative di Verona, la prof.ssa Vittorina Zagonel, componente Osservatorio nazionale Agenas sulle cure palliative, il dott. Gian Antonio Dei Tos, Direttore dell’ufficio Pastorale della salute della diocesi di Vittorio Veneto, il prof. Leonardo Bianchi, costituzionalista dell’Università di Firenze, oltre ad altri rappresentanti associativi e istituzionali.“Per tutti invochiamo libertà e dignità nella cura – spiega il portavoce del network “Ditelo sui tetti”, l'avv. Domenico Menorello – per questa ragione è urgente che le istituzioni promuovino cure palliative e una assistenza continuativa per tutti, mentre anche in Veneto solo una parziale parte del fabbisogno è coperto, nonostante si tratti di un diritto che la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale descrive quale essenziale per ogni persona e prerequisito per ogni scelta”.Regioni e società civile devono stringere una nuova alleanza per contrastare il dolore nella sua dimensione globale. Le cure palliative non devono, infatti, essere solo legate alla prossimità della morte, ma coinvolgere efficacemente l'intero universo delle malattie cronico-evolutive, comprese tutte le malattie internistiche in fase evolutiva.L'obiettivo di The Care Day, dunque, è quello di offrire una priorità diversa e originale in tema di fine vita: la cura, che metta al centro dell'azione complessiva i malati e i fragili contro quel messaggio di disvalore che è il portato di iniziative legislative, che a loro volta condizionerebbero la società verso la cultura della morte e dell'abbandono.Dunque, il pungolo che The care day invia alle istituzioni e ai cittadini è quello di stimolare il Sistema Sanitario a curare la persona in ogni sua condizione come si legge all’art. 32, comma 1, Costituzione e all’art. 1 della legge fondativa dello stesso (833/78), e di conseguenza di chiedere che le organizzazioni sanitarie sostengano modelli organizzativi, anche di Rete, per promuovere e migliorare la qualità delle cure palliative, che, anche in Veneto, oggi sono ancora un diritto negato ai più”.