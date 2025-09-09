Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 15:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Covid-19: in una settimana registrati oltre 2 mila casi, mai così tanti da inizio anno
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Covid-19: in una settimana registrati oltre 2 mila casi, mai così tanti da inizio anno

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, le Regioni più colpite sono Lombardia (532), Campania (319) e Emilia-Romagna (24).

(Prima Pagina News)
Martedì 09 Settembre 2025
Roma - 09 set 2025 (Prima Pagina News)

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, le Regioni più colpite sono Lombardia (532), Campania (319) e Emilia-Romagna (24).

Sono 2.052 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia nel corso dell'ultima settimana, il 47% in più rispetto alla settimana precedente. E' quanto si evince dall'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Si tratta del numero più alto di casi dall'inizio di quest'anno. I decessi sono stati 8, due in meno rispetto ai 10 registrati la scorsa settimana.

In aumento i tamponi: dal 28 agosto al 3 settembre sono stati 27.891 contro i 17.942 della settimana precedente.

Le regioni più colpite dai contagi sono la Lombardia (532), la Campania (319) e l'Emilia-Romagna (24). Ad un aumento così importante dei contagi, però, non sta corrispondendo una maggiore pressione sugli ospedali. Per gli esperti, l'aumento dei contagi è dovuto alla circolazione della variante Stratus.

Al 3 settembre, il tasso di occupazione dei posti letto in aerea medica era dell'1,2% (760 ricoverati), lo 0,1% in più rispetto alla settimana precedente (1,1% al 27 agosto). L'occupazione dei letti in terapia intensiva è rimasta stabile allo 0,3% (27 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 27 agosto).

Secondo un altro rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), i tassi di ricovero e mortalità sono più alti nelle fasce di età più elevata, e l'indice di trasmissibilità Rt, calcolato con i dati Covid, nell'ultima settimana in Italia superati i 2.000 casi, rimanendo stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=1,35).

L'incidenza settimanale dei contagi (28/08/2025 - 03/09/2025) è aumentata lievemente in tutte le Regioni rispetto alla settimana precedente. Le fasce d'età in cui si riscontra il maggior numero di contagi sono 80-89 e sopra i 90 anni.

L'incidenza settimanale è stabile in tutte le fasce d'età. L'età media della diagnosi è di 62 anni, in lieve riduzione rispetto alla settimana precedente. La percentuale di reinfezione è pari al 43% circa, in aumento rispetto alla settimana precedente.

I dati preliminari sul mese di agosto (al 31/08/2025) fanno emergere la co-circolazione di differenti sotto-varianti di JN.1, già monitorate in tutto il mondo, con una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

contagi
Covid-19
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.