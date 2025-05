Salvini: "Ponte sullo Stretto grande opportunità per tutto il Paese"

“Ecco come il ponte sullo Stretto cambierà in meglio i collegamenti tra Calabria e Sicilia e le vite di milioni di cittadini. Benefici concreti, con impatti positivi per studenti, lavoratori, turisti.

Una grande opportunità, per tutto il Paese. Avanti con l’Italia del sì!”.

Così, in un video su Facebook, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, elencando i vantaggi derivanti dalla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.