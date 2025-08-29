San Felice Circeo (Lt): Martina Sara Farkas incoronata "Miss Bellezze del Lazio"

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Alla romana Carlotta Sarrocco il titolo di Miss Golfo del Circeo.
Grande successo ieri sera per la tappa di Miss Italia Lazio nello spettacolare scenario dell’anfiteatro di Vigna La Corte a San Felice Circeo, gremito da un pubblico caloroso e partecipe.
La serata, firmata Delta Events con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, guidato dal Sindaco Monia Di Cosimo, e inserita nella kermesse “Lazio, la bellezza del talento”, promossa dalla Regione Lazio e curata da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021–2027, ha visto l’assegnazione di due nuovi prestigiosi titoli regionali.
Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Bellezze del Lazio è stata Martina Sara Farkas, 23 anni, originaria di Latina e laureata in Scienze Infermieristiche. Occhi verdi e capelli castani, appassionata di lettura, pallavolo e moda, Martina sogna una carriera come modella professionista e, al tempo stesso, come medico.
La corona di Miss Golfo del Circeo è invece andata a Carlotta Sarrocco, romana, diplomata, occhi e capelli castani, amante della lettura. Il suo desiderio è intraprendere un percorso artistico che la porti a diventare presentatrice e attrice.
Le due nuove Miss entrano così di diritto nel gruppo delle finaliste laziali che accederanno alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre presso il Resort De Angelis di Numana (AN), nella suggestiva cornice della Riviera del Conero.
La serata è stata impreziosita dalle sfilate delle concorrenti con gli abiti della collezione storica dell’Accademia di Moda Maiani – MAM, in un’atmosfera elegante e coinvolgente. Momenti di leggerezza e divertimento sono stati assicurati dall’intervento comico del performer Dani Bra e dalla brillante performance musicale di Zafira.
Ospite d’onore e presidente della giuria tecnica Martina Sambucini, Miss Italia 2020, che ha premiato le nuove reginette assieme all’assessore regionale Giuseppe Schiboni. La conduzione, come da tradizione, è stata affidata a Margherita Praticò, con la regia di Mario Gori e le selezioni musicali curate da DJ Marco Angeli.
“Con il progetto ‘Lazio, la bellezza del talento’ stiamo dimostrando come la moda, lo spettacolo e la formazione possano diventare strumenti concreti di crescita e di valorizzazione per i nostri giovani – ha dichiarato l’Assessore regionale a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito Giuseppe Schiboni –. Queste iniziative permettono di unire tradizione e innovazione, promuovendo al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze”.
Il tour di Miss Italia Lazio 2025 prosegue con l’appuntamento più atteso: sabato 30 agosto, sempre a San Felice Circeo, presso i Giardini di Vigna la Corte, si terrà l’elezione di Miss Lazio 2025.
Una serata unica che vedrà la partecipazione di quattro Miss Italia del Lazio – Arianna David (1993), Tania Zamparo (2000), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022) – e di special guests d’eccezione: la regina in carica della bellezza italiana Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024), la Velina di Striscia la Notizia Nausica e l’attore Massimiliano Buzzanca.
Un’altra tappa emozionante per Miss Italia Lazio, che continua a valorizzare talento, eleganza e cultura del territorio.