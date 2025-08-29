Hai dimenticato la password? Clicca qui
Alla romana Carlotta Sarrocco il titolo di Miss Golfo del Circeo.

(Prima Pagina News)
Venerdì 29 Agosto 2025
Latina - 29 ago 2025 (Prima Pagina News)

Alla romana Carlotta Sarrocco il titolo di Miss Golfo del Circeo.

San Felice Circeo (Lt): Martina Sara Farkas incoronata "Miss Bellezze del Lazio"
Guarda la fotogallery

Grande successo ieri sera per la tappa di Miss Italia Lazio nello spettacolare scenario dell’anfiteatro di Vigna La Corte a San Felice Circeo, gremito da un pubblico caloroso e partecipe.

La serata, firmata Delta Events con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo, guidato dal Sindaco Monia Di Cosimo, e inserita nella kermesse “Lazio, la bellezza del talento”, promossa dalla Regione Lazio e curata da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021–2027, ha visto l’assegnazione di due nuovi prestigiosi titoli regionali.

Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Bellezze del Lazio è stata Martina Sara Farkas, 23 anni, originaria di Latina e laureata in Scienze Infermieristiche. Occhi verdi e capelli castani, appassionata di lettura, pallavolo e moda, Martina sogna una carriera come modella professionista e, al tempo stesso, come medico.

La corona di Miss Golfo del Circeo è invece andata a Carlotta Sarrocco, romana, diplomata, occhi e capelli castani, amante della lettura. Il suo desiderio è intraprendere un percorso artistico che la porti a diventare presentatrice e attrice.

Le due nuove Miss entrano così di diritto nel gruppo delle finaliste laziali che accederanno alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre presso il Resort De Angelis di Numana (AN), nella suggestiva cornice della Riviera del Conero.

La serata è stata impreziosita dalle sfilate delle concorrenti con gli abiti della collezione storica dell’Accademia di Moda Maiani – MAM, in un’atmosfera elegante e coinvolgente. Momenti di leggerezza e divertimento sono stati assicurati dall’intervento comico del performer Dani Bra e dalla brillante performance musicale di Zafira.

Ospite d’onore e presidente della giuria tecnica Martina SambuciniMiss Italia 2020, che ha premiato le nuove reginette assieme all’assessore regionale Giuseppe Schiboni. La conduzione, come da tradizione, è stata affidata a Margherita Praticò, con la regia di Mario Gori e le selezioni musicali curate da DJ Marco Angeli.

“Con il progetto ‘Lazio, la bellezza del talento’ stiamo dimostrando come la moda, lo spettacolo e la formazione possano diventare strumenti concreti di crescita e di valorizzazione per i nostri giovani – ha dichiarato l’Assessore regionale a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito Giuseppe Schiboni –. Queste iniziative permettono di unire tradizione e innovazione, promuovendo al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze”.

Il tour di Miss Italia Lazio 2025 prosegue con l’appuntamento più atteso: sabato 30 agosto, sempre a San Felice Circeo, presso i Giardini di Vigna la Corte, si terrà l’elezione di Miss Lazio 2025.

Una serata unica che vedrà la partecipazione di quattro Miss Italia del Lazio – Arianna David (1993), Tania Zamparo (2000), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022) – e di special guests d’eccezione: la regina in carica della bellezza italiana Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024), la Velina di Striscia la Notizia Nausica e l’attore Massimiliano Buzzanca.

Un’altra tappa emozionante per Miss Italia Lazio, che continua a valorizzare talento, eleganza e cultura del territorio.


