Santa Severa, Tidei (Iv): "Castello completamente abbandonato dalla Regione Lazio, si rinnovi convenzione"

“Ritengo estremamente grave il disinteresse che la Regione Lazio ha dimostrato per il Castello di Santa Severa dal momento del suo insediamento.Al di là di qualche assessore venuto a fare passerella, poco è stato fatto per far vivere il Castello e programmare al meglio attività di promozione e valorizzazione del sito. La convenzione tra Regione e LazioCrea per la gestione, scaduta da mesi, non è stata ancora rinnovata; la stagione estiva è partita a fine estate e il Comune che sollecita Regione e LazioCrea da mesi sul futuro del castello non riesce ad avere un’interlocuzione strutturata e il conseguente rinnovo della convenzione.È legittimo che la nuova Amministrazione regionale voglia imprimere la propria visione sulla valorizzazione del sito, quello che però non è tollerabile è che la Regione consideri il Comune e le tante realtà associative e culturali del territorio ospiti da tollerare e non soggetti con i quali costruire di concerto la valorizzazione culturale e l’animazione del Castello”, dichiara la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.“Che cosa aspetta la giunta regionale a procedere al rinnovo della convenzione? Come è possibile tanta indifferenza nei confronti di un luogo che ha rappresentato per diversi anni un significativo punto di riferimento culturale per l’intera Regione? Non vorrei che a prevalere fossero i ragionamenti di filiera elettorale più che quelli di interesse del territorio. È indispensabile che si proceda con la massima urgenza al rinnovo della convenzione con LazioCrea e si coinvolga il Comune di Santa Marinella” conclude Marietta Tidei.