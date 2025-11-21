Savino (Mef): "Università Popolare di Trieste pilastro della nostra identità"

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Venerdì 21 Novembre 2025
"Pieno sostegno alla sua missione culturale".

Venerdì 21 Novembre 2025
Trieste - 21 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Celebrare i 125 anni dell’Università Popolare di Trieste significa rendere omaggio a una delle istituzioni più radicate e riconosciute della nostra città e dell’intero Friuli Venezia Giulia. Una realtà che, con coerenza e visione, ha saputo coniugare cultura, dialogo e identità, diventando punto di riferimento per generazioni di cittadini.

Questa ricorrenza assume un valore speciale perché si inserisce nel percorso di collaborazione con le Comunità Italiane oltre confine, un legame che ha attraversato momenti storici complessi mantenendo sempre al centro la tutela della nostra identità, l’apertura culturale e il sostegno alle comunità italiane dell’Adriatico orientale.

L’Università Popolare ha svolto e continua a svolgere una funzione essenziale di diplomazia culturale, contribuendo a fare di Trieste un luogo simbolo di convivenza, pluralità e scambio tra popoli. Un ruolo che oggi è ancora più strategico, in un contesto internazionale che richiede istituzioni solide, capaci di costruire ponti e rafforzare i legami con le nostre comunità all’estero.

Desidero ringraziare il Presidente dell’Università Popolare e tutte le persone che ogni giorno lavorano con competenza e dedizione all’interno di questa realtà. Il loro contributo è fondamentale per la crescita culturale del territorio, per la valorizzazione delle giovani generazioni e per il consolidamento delle relazioni con i nostri connazionali oltreconfine.

Pieno sostegno alla missione culturale dell’Università Popolare: investire nella cultura, nella memoria e nella cooperazione internazionale significa investire nel futuro del Paese.

L’Università Popolare di Trieste continuerà ad avere un ruolo determinante nello sviluppo di nuovi progetti culturali, formativi e di integrazione europea".

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, intervenendo all’evento celebrativo.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

