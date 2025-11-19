Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Aurigemma (Lazio e Conferenza Assemblee Legislative): “Serve un’Europa più pronta alle crisi sanitarie. Le Regioni devono essere protagoniste”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Aurigemma (Lazio e Conferenza Assemblee Legislative): “Serve un’Europa più pronta alle crisi sanitarie. Le Regioni devono essere protagoniste”

"Dobbiamo rafforzare ricerca, produzione e capacità di risposta".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 19 Novembre 2025
Roma - 19 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Dobbiamo rafforzare ricerca, produzione e capacità di risposta".

“L’Europa non può permettersi di farsi trovare impreparata di fronte alla prossima crisi sanitaria. Dobbiamo rafforzare ricerca, produzione e capacità di risposta, mettendo le Regioni al centro delle strategie europee”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, Antonello Aurigemma, intervenendo oggi in Commissione NAT del Comitato delle Regioni.

Aurigemma ha richiamato la necessità di accelerare sulle contromisure mediche – vaccini, farmaci, diagnostica, dispositivi – e di colmare il ritardo europeo rispetto ad altre potenze globali.

“Senza investimenti, rischiamo di restare indietro in una delle sfide più strategiche del prossimo decennio. Il prossimo QFP deve prevedere risorse stabili e immediate”.

Il presidente ha sottolineato anche l’importanza della cooperazione civile-militare, di tecnologie innovative e di piattaforme digitali europee per la risposta rapida alle minacce NBCR. Al centro del suo intervento, il ruolo dei territori: “La resilienza non si costruisce a Bruxelles ma nelle Regioni, nei Comuni, nei servizi sanitari locali“.

Aurigemma ha proposto la creazione di un manuale europeo delle migliori pratiche regionali, per valorizzare i modelli più efficaci e renderli replicabili in tutta l’Unione. “Solo un’Europa che investe e coinvolge davvero i territori – ha concluso – può garantire sicurezza sanitaria, continuità dei servizi e protezione dei cittadini”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Antonello Aurigemma
crisi sanitaria
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it