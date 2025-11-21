Musica, Rino Gaetano: disponibile la riedizione dell'album "E io ci sto", a 45 anni dalla pubblicazione

Da oggi, venerdì 21 novembre, è disponibile la riedizione dell’album “E io ci sto” (Sony Music Italy) di Rino Gaetano in versione digitale, vinile e CD con audio rimasterizzato a 192kHz/24bit.

Sempre da oggi, è online l’attesa opera video dedicata al brano “E io ci sto” firmata dal regista Nicolò Bassetto, tra i nomi più interessanti della scena contemporanea, prodotto da Borotalco.tv.

Un omaggio d’autore che attraversa generazioni: il progetto nasce da un manoscritto ritrovato, uno script in cui Gaetano immaginava di accompagnare il brano “E io ci sto” con un videoclip girato tra le strade di Roma e il tramonto di Capri. Bassetto riprende quell’intuizione mai realizzata e la trasforma in un film d’arte, girato interamente in pellicola.

Nel video, il giovane protagonista, interpretato da Giovanni Maini, percorre Roma affiggendo un cartello con la scritta “sei la tua guerra”: un gesto simbolico che riassume l’anima del brano, una dichiarazione di appartenenza e resistenza, scritta con quella leggerezza solo apparente che da sempre contraddistingue il cantautore calabrese.

Tra disillusione e speranza, “E io ci sto” continua a parlare con forza al presente: una canzone che racconta la solitudine dell’individuo, ma anche la sua scelta di esserci, di partecipare, di non arrendersi.

Nel film partecipa come special guest anche Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, la cui presenza aggiunge una dimensione intima a un progetto che è insieme ricordo, omaggio e rinascita.

La nuova edizione di “E io ci sto” è composta dalla tracklist originale, accompagnata dai testi dei brani, e impreziositi dall’inedito “Un film a colori (Jet set)”, un testo alternativo, che racconta un amore intimo, sulle note del suo brano “Jet Set”, passando della satira pungente che tutti conosciamo a un lato più personale e romantico. Il vinile, di colore rosso, è accompagnato dal manoscritto inedito di Rino Gaetano che delinea il videoclip di “E io ci sto” realizzato da Bassetto.

Pubblicato nel 1980, l’album “E io ci sto” è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, capace di trasformare la realtà in racconto, mescolando sogno e disincanto. “E io ci sto” è una satira del mondo dello spettacolo, una critica al conformismo, una disanima delle dinamiche di potere ancora molto attuale.

Prodotto e arrangiato dal rinomato contrabbassista Giovanni Tommaso, l’album dimostrava ancora una volta una libertà intellettuale senza pari, che ha sempre contraddistinto la produzione di Rino Gaetano. Fu l’ultimo album di inediti prima della tragica scomparsa a soli 30 anni nel 1981.

L’edizione celebrativa promette di riportare all’attenzione del pubblico la forza disarmante e la libertà intellettuale di uno dei più grandi poeti della musica italiana.

“Un film a colori (Jet Set)” è presente nel film “Rino Gaetano sempre più blu” di Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, in collaborazione con Rai Documentari, e distribuito da Medusa Film, presentato in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma e che sarà nelle sale cinematografiche il 24, 25 e 26 novembre. Il film è un ritratto corale e intimo del cantautore, un viaggio tra memorie, interviste e voci che raccontano l'uomo dietro il mito, celebrandone l'eredità musicale e culturale.