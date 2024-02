Sci alpino: Seppi vince il secondo gigante Fis dell'Abetone

Il trentino Davide Seppi si è imposto stamane nel secondo gigante Fis proposto sulle nevi dell’Abetone, in provincia di Pistoia, nel programma del Gran Premio Italia Dicoflor, dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre nazionali. Il portacolori delle Fiamme Gialle, componente della squadra di Coppa Europa, ha fermato il cronometro sull’1’58″50 con un margine di 0″24 nei confronti dell’ esperto altoatesino Alex Hofer a cui va quindi la vittoria di tappa nel GPI Dicoflor; terzo posto quindi per l’albanese Denni Xhepa a 0″61.Per quanto riguarda la categoria giovani, il miglior under 21 al traguardo si è rivelato il francese Arthur Heude, settimo e seguito dal connazionale Paul Silvestre, con il toscano Diego Bucciardimi decimo e migliore italiano di categoria, davanti a Francesco Zucchini ed Alberto Claudani.L’altoatesino Jonas Fechter è invece risultato il miglior aspirante al traguardo.Mercoledì e giovedì all’Abetone sono in programma due slalom Fis che completano il quadro di prove valide per il Gran Premio Italia Dicoflor.