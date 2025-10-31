Breaking news Infrastrutture, Salvini: "Il Ponte sullo Stretto lo voglio fare, non sono interessato agli scontri"

"Perché lo voglio fare. Perché lo voglio fare e non mi interessano gli scontri". Così, ai microfoni del programma di Rai Radio 1 "Radio anch'io", il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ad una domanda sul perché abbia abbassato i toni, dopo le prime reazioni alla bocciatura della delibera del Cipess, da parte della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda la posizione del governatore del Veneto, Luca Zaia, ha detto: "Zaia ha già smentito".

"D'altronde La Stampa, Repubblica... fanno titoli contro la Lega e contro Salvini da anni. Ognuno fa il suo mestiere. La domanda è: il ponte serve o non serve? Chiedete ai siciliani, ai calabresi, agli italiani, agli ingegneri italiani che sono fra i migliori al mondo e che fanno ponti ovunque", ha proseguito.