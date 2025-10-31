Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 13:37
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture, Salvini: "Il Ponte sullo Stretto lo voglio fare, non sono interessato agli scontri"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture, Salvini: "Il Ponte sullo Stretto lo voglio fare, non sono interessato agli scontri"

"Zaia ha già smentito la sua posizione".

(Prima Pagina News)
Venerdì 31 Ottobre 2025
Roma - 31 ott 2025 (Prima Pagina News)

"Zaia ha già smentito la sua posizione".

"Perché lo voglio fare. Perché lo voglio fare e non mi interessano gli scontri". Così, ai microfoni del programma di Rai Radio 1 "Radio anch'io", il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ad una domanda sul perché abbia abbassato i toni, dopo le prime reazioni alla bocciatura della delibera del Cipess, da parte della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda la posizione del governatore del Veneto, Luca Zaia, ha detto: "Zaia ha già smentito".

"D'altronde La Stampa, Repubblica... fanno titoli contro la Lega e contro Salvini da anni. Ognuno fa il suo mestiere. La domanda è: il ponte serve o non serve? Chiedete ai siciliani, ai calabresi, agli italiani, agli ingegneri italiani che sono fra i migliori al mondo e che fanno ponti ovunque", ha proseguito.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Matteo Salvini
Ponte sullo Stretto
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it