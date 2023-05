Sondaggio SWG: Il Partito della Meloni sale più di tutti, cresce anche Conte, non decolla la Schlein, stabile Salvini

Torna a salire Fratelli d'Italia. Dopo la leggera flessione di aprile, il partito del Presidente Giorgia Meloni fa un deciso balzo in avanti nell'ultimo "Radar" SGW. In base alle intenzioni di voto dell'8 maggio FdI si attesta al 29,5%. Rispetto all'ultimo dato della scorsa settimana si registra quindi un incremento dello 0,7%. Non decolla invece il PD. La compagine politica guidata da Elly Schlein comincia a perdere terreno. Ora il Partito Democratico è al 21,1%, vale a dire sotto dello 0,4% in rapporto al precedente sondaggio del primo maggio.Oltre alla Meloni anche Conte, seppur in misura minore, è in crescita: attualmente è al 15,6% (+0,4). La Lega di Salvini rimane ben ancorata al 9%, mentre Forza Italia è al 6,6% (-0,2%). Scende dello 0,2% anche Azione (4,1%). Al 3,3%, in lieve calo, Alleanza Verdi-Sinistra (-0,1). Italia Viva sale al 2,8% (+0,3%). In crescita, ma di poco, +Europa (è al 2,4%, +0,1). "Per l'Italia con Paragone" è all'1,8% (-0,3). Unione Popolare, infine, è all'1,6% (-0,2). Il sondaggio SGW è stato eseguito dal 3 all'8 maggio, metodo di rilevazione CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.