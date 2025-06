Spazio: l'Asteroid Day compie 10 anni, iniziative in tutto il mondo

Sono pezzi mancanti della nascita dei pianeti, un pericolo per chi vive sulla Terra, ma anche una possibile risorsa per il futuro: sono gli asteroidi, protagonisti dell'Asteroid Day, la giornata mondiale per la sorveglianza di questi "sassi cosmici", che oggi taglia il traguardo dei 10 anni.

Moltissime iniziative per celebrare l'anniversario sono previste in tutto il mondo, anche in Italia, da Cagliari ad Aosta, da Palermo a Lecco.

La giornata viene celebrata il 30 giugno di ogni anno per ricordare l’impatto di Tunguska, che avvenne in Siberia nel 1908, quando un asteroide di diametro pari a quasi 50 metri esplose nell'atmosfera, con una potenza stimata di più di 10 megatroni, vale a dire quasi mille bombe atomiche come quella che distrusse Hiroshima. E' stato l'evento astrofisico più importante della storia recente.

L'Asteroid Day nasce per iniziativa dell'astrofisico e celebre chitarrista dei Queen Brian May, del regista Grigorij Richters, dell'astronauta dell'Apollo 9 Rusty Schweickart e della presidente della Fondazione B612 Danica Remy.

La prima edizione venne celebrata il 30 giugno del 2015 e portò scienziati e cittadini di tutto il mondo a firmare la Dichiarazione 100X, per aumentare di 100 volte la scoperta di nuovi asteroidi. Da allora, in questi 10 anni sono stati fatti notevoli passi avanti con programmi di monitoraggio e con la prima missione di difesa planetaria, Dart, organizzata dalla Nasa nel 2022 con la collaborazione dell'Italia, che è riuscita a deviare un piccolo asteroide dalla propria orbita.

“Gli asteroidi sono ciò che rimane dei mattoni fondamentali che sono stati utilizzati per la costruzione dei pianeti, ma possono rappresentare anche un rischio per il nostro pianeta”, fa notare l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project e ideatore dell’Asteroid Day Italia. “Ma allo stesso tempo gli asteroidi sono anche una potenziale risorsa di materie prime”, prosegue. “Con l'Asteroid Day vogliamo porre l’attenzione su tutto quello che gli asteroidi significano”.

Questi sono i temi che saranno al centro della diretta che si terrà questa sera alle 23:00, promossa dal Virtual Telescope, e dai moltissimi eventi organizzati da gruppi di scienziati e appassionati, dal Planetario di Lecco a quello de L’Unione Sarda, dalla Sicilia (Fondazione Gal Hassin) fino all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per arrivare a Imperia e Susa.