Sport: a Lanuvio (Rm) la gara nazionale di ciclismo "SafeSport un nuovo modo di giocare"

Domani al Parco della Rimembranza una Cittadella dello sport per bambini dalle ore 9:30 alle 12.

Tutto è pronto a Lanuvio per “SafeSport un nuovo modo di giocare”, la gara nazionale di ciclismo su strada organizzata dal Csi finanziata dalla Regione Lazio e patrocinata dal Comune di Lanuvio.Per l'occasione, all'interno del Parco della Rimembranza, che accoglierà i partecipanti e ospiterà le premiazioni, verrà allestita una cittadella di giochi e sport (dalle ore 9:30 alle 12): mini volley, mini basket, scacchi, fiaba motoria, percorso motorio per bambini dai 3 ai 14 anni.Soddisfatta l'Assessore allo Sport Valeria Viglietti: "Ringrazio, a nome dell'Amministrazione Comunale, il Csi Latina per aver scelto la nostra Città come meta, a dimostrazione che Lanuvio è attrattiva e ospitale. Questa di domani non sarà solo un’occasione per fare sport ma un’opportunità per far conoscere e scoprire le bellezze della nostra Città".