Sport, arco, Europei indoor: azzurri pronti a scendere in campo

Archiviate le sfide del Tricolori al chiuso di Pordenone, l'Italia è partita ieri sera in pullman direttamente dalla Fiera di Pordenone per raggiungere Varazdin, in Croazia, dove si disputeranno da martedì 20 a sabato 24 febbraio i Campionati Europei Indoor, che saranno la prima trasferta internazionale del 2024 per gli azzurri e anche l'ultimo appuntamento rilevante prima del via ad una intensa stagione outdoor.

La rassegna continentale al chiuso torna dopo che l'appuntamento dell'anno scorso a Samsun fu cancellato a causa del terribile terremoto che ha sconvolto la Turchia. L'ultima edizione disputata è quindi quella del 2021 a Lasko, in Slovenia, con l'Italia che volò ben 12 volte sul podio conquistando il secondo posto del medagliere, con grandissime prestazioni soprattutto da parte della divisione arco nudo, che aveva fatto il suo esordio in quella occasione.



I convocati

Arco Olimpico - In totale sono 32 gli azzurri in gara in Croazia, nell'arco olimpico senior la convocazione è arrivata a Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, tutte portacolori delle Fiamme Oro. Tra gli Junior maglia azzurra per Riccardo Alfano (Arcieri Del Roccolo), Francesco Pernice (Arcieri Mediterranei), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario), Chiara Compagno (Arcieri Sagittario Del Veneto), Ginevra Landi (Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere) e Lucia Mosna (Arcieri Valli Di Non E Di Sole), con riserve a casa Francesco Zaghis (Arcieri Franchi) e Giada Fiorot (Arcieri Curtis Vadi).

Compound - Nel compound la scelta è ricaduta su Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Valerio Della Stua (Arcieri Pol. Solese), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin), Elisa Roner (Fiamme Gialle) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).

Tra gli Junior a vestire la maglia della Nazionale saranno Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Lorenzo Gubbini (Arcieri Citta' Di Terni), Andrea Marchetti (Arcieri Di Rotaio), Martina Del Duca (Arcieri Uras), Giulia Di Nardo (Arcieri Delle Alpi) e Martina Serafini (Arco Club Tolmezzo).

Arco Nudo - Scelta anche la squadra dell'arco nudo che sarà composta da Valter Basteri (Compagnia Frecce Apuane), Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Alessandra Bigogno (Compagnia Arcieri Novegro) e Fabia Rovatti (Arcieri Terre Di Castelli) tra i senior e Giulio Locchi (Arcieri Rocca Flea) e Viola Menna (Arcieri Hortinae Classes) tra gli Juniores.

Programma - Gli azzurri sono arrivati a destinazione nella nottata di domenica e oggi saranno impegnati nei tiri di prova ufficiali. Domani, martedì 20 febbraio, il via alla competizione vera e propria con le 60 frecce di qualifica che stabiliscono il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre. Mercoledì 21 il via alle eliminatorie individuali, giovedì 22 si prosegue con quelle individuali al mattino e nel pomeriggio i match a squadre, in entrambi i casi fino alle semifinali. Venerdì 23 febbraio verranno assegnati i podi a squadre e sabato 24 la conclusione della manifestazione con l'assegnazione dei titoli continentali individuali.

Le sfide per il podio verranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube di World Archery Europe.