Sport, mezza maratona, al via la Rome 21K-Ford Mustang Mach-E

Il 13 novembre 2022 è una data che gli amanti del running attendono già con grande trepidazione. Per le vie del Centro storico della Capitale si correrà la Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, la mezza maratona che attraverserà i luoghi storici più belli e suggestivi della Città Eterna.Un itinerario straordinario che partirà, per volontà dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale, alle 8.30 da Piazza della Bocca della Verità. Un percorso tutto nuovo rispetto a quello dello scorso anno che attraverserà tutto il centro storico da Via di Porta Castello con vista di Piazza San Pietro, ai Lungotevere, Piazza Augusto Imperatore, Piazza di Spagna, Via del Corso fino al ritorno sotto l’arco di partenza dove sarà posto anche l’arrivo.Nel contesto della Rome 21K-Ford Ford Mustang Mach-E si correrà anche la 10 km Fun prova non competitiva, che prenderà il via alle 9.10 per dare anche a chi non se la sente di correre la distanza lunga di essere protagonista sulle strade di Roma. La gara breve sarà dedicata alla promozione di base dell’atletica e aperta a tutti, non tesserati, famiglie, camminatori, nordic e fit walking. Entrambe saranno gare Nazionali, omologate con misurazione internazionale, con crono riconosciuto ai fini della World Athletics.La 21 km sarà inoltre valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Mezza Maratona Fidal Lazio – Assoluto (1,2 e 3 M e F) e di Categoria (1,2 e 3 M e F). Nell’edizione 2021 furono oltre 2500 i runners che colorarono le vie della città e gli organizzatori del Forhans Team, storico team promotore della Roma by Night guidato da Gianluca Calfapietra, contano quest’anno di superare quei già considerevoli numeri.L’atmosfera della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E comincerà a viversi venerdì 11 e sabato 12 novembre all’esterno dello Stadio delle Terme Nando Martellini a Caracalla dove verrà allestito il Villaggio Expo, aperto dalle 12.00 alle 18.00, nel quale i runners potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara e visitare i numerosi stand espositivi di partner e sponsor della manifestazione.Nel programma della Rome 21k-Ford Mustang Mach-E sabato 12 novembre, a partire dalle 14.30, sulla pista dello Stadio Nando Martellini gli organizzatori della SSD Forhans Team organizzeranno una manifestazione riservata alle categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi e Cadetti) volta alla promozione e diffusione dell’atletica leggera. Iscrizione per tutti i Fidal. L’evento sarà promosso in tutte le scuole di atletica del Lazio. Si prevede la partecipazione di circa 300 giovani atleti.Un’altra delle iniziative riservate a tutti i runners che vorranno preparare la Rome 21K-Ford sarà Allenati con noi, progetto realizzato in collaborazione con il team “ Purosangue Training “. Nelle settimane precedenti la gara saranno organizzati stage di preparazione gratuiti, aperti a tutti, che si svolgeranno all’interno delle ville romane o nei più conosciuti luoghi di ritrovo dei runners capitolini. Saranno messi a disposizione di tutti tecnici e istruttori di running, fitwalking, nordic walking e fitness, con l'obiettivo di far praticare sport all'aria aperta ai cittadini, diffondere la cultura di uno stile di vita sano e attivo e ovviamente preparare gli iscritti ad affrontare la partecipazione alla mezza maratona e alla 10k.Anche l'edizione 2022 della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, avrà un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza delle donne, attraverso il progetto #Iocorrosicura, ideato dal Forhans Team e promosso, a partire dal 2019, con la partnership del magazine Donna Moderna. Insieme ai partner, saranno sviluppate iniziative a tema dedicate al il mondo femminile e promossi appuntamenti che coinvolgeranno tutte le runners. Nell’area expo della manifestazione verrà allestito uno stand dedicato alla campagna #Iocorrosicura, logo che sarà stampato su tutte le maglie dell’evento.Nel contesto della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E anche la gara riservata alle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi che sarà valida come tappa finale e conclusiva dell’edizione 2022. Alla prova è prevista la partecipazione di numerose donne che hanno affrontato e superato un tumore femminile (seno, utero, ovaie) e che si allenano regolarmente nell’ambito del Progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi. Una delegazione di atlete Pink sarà presente sia alla conferenza alla stampa che al Villaggio Expò dove, all’interno di uno stand, potranno promuovere le loro attività.La Rome 21K-Ford Mustang Mach-E destinerà parte del ricavato delle iscrizioni alla FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica –per promuovere la ricerca. Sarà inoltre promossa una raccolta fondi libera, dando spazio e visibilità alla FIAGOP, che potrà far conoscere le proprie attività, fra le quali il ricco calendario delle gare di corsa 2023 del tour italiano, che prevedono anche la tappa di Roma.Il costo dell’iscrizione alla IX Roma by night - Rome 21k (Mezza Maratona) è di:● € 34,00 fino al 01 Novembre● € 38,00 fino al 08 NovembreIl costo dell’iscrizione alla IX Roma by night - Rome 10k, invece, è di:● € 18,00 fino al 01 Novembre● € 20,00 fino al 08 Novembre.Per informazioni ed iscrizioni www.rome21k.com.La Rome 21K-Ford Mustang Mach-E sarà presentata ufficialmente nell’Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio, mercoledì 9 novembre alle ore 11.30 alla presenza delle autorità cittadine di Roma Capitale, della Regione Lazio, della Fidal e di testimonial.