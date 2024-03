Sport, pallavolo, Fipav: Consiglio Federale propone Renato Arena per la Confederazione Europea

Si è conclusa in tarda mattinata la riunione del Consiglio Federale, tenutasi presso la Sala Consiliare del comune di Taormina. In apertura dei lavori l'Assessore allo Sport dell'amministrazione locale Mario Quattrocchi e il presidente del CR Sicilia Antonio Locandro hanno portato i loro saluti.- Il presidente Giuseppe Manfredi ha iniziato la riunione, proponendo al Consiglio Federale la candidatura di Renato Arena per la presidenza della Confederazione Europea. Il dirigente siciliano, da molti anni una delle figure di riferimento del volley europeo, ha ringraziato la Fipav per il sostegno, promettendo il massimo impegno per la crescita dell'intero movimento continentale.- È stato istituito il gruppo degli "Ambassador" Fipav, progetto attraverso il quale cinque ex giocatori delle nazionali azzurre promuoveranno la pallavolo sul territorio e nelle scuole con delle specifiche iniziative. Gli Ambassador nominati sono: Franco Bertoli, Maurizia Cacciatori, Eleonora Lo Bianco, Fabio Vullo e Andrea Zorzi.- La Federazione Italiana Pallavolo metterà a disposizione quattro borse di studio, in ricordo di grandi personaggi che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del movimento pallavolistico italiano: Pietro Florio, Gianfranco Briani, Giuseppe Brusi e Carlo Gobbi. Il valore di ciascuna borsa sarà pari a 5.000 euro e verrà assegnata mediante apposito bando che sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito federale.- Proseguendo il percorso di collaborazione, intrapreso da diversi anni, è stato approvato un protocollo d'intesa tra la Fipav e la Susan G. Komen Italia, grazie al quale un campo da gioco del Volley S3 sarà presente all'interno dell'evento "Race for the Cure 2024", in programma al Circo Massimo dal 9 al12 maggio 2024. Saranno, inoltre, valutati altri progetti e iniziative condivise, finalizzate a sensibilizzare le persone su un tema di grande importanza, quale la prevenzione oncologica.- Con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma o manifestazione espressiva di discriminazione, il capitolo delle norme organizzative, contenuto all'interno della Guida Pratica, è stato aggiornato con delle importanti novità che permetteranno, in determinati casi, l’interruzione temporanea della gara e l’eventuale ripresa, solo nel caso, cessino tali condotte.- Sempre nell'ambito di FIPAV Cares, i progetti federali a responsabilità sociale, il periodo di copertura de "La Maternità à di tutti", fondo istituito nel 2022 in favore delle giocatrici in gravidanza e delle neomamme atlete, è stato esteso a 12 mesi.– Il Consiglio Federale ha incaricato il professor Enzo D’Arcangelo di realizzare dei Quaderni di Analisi per la ricerca e lo studio di dati relativi alle attività della federazione.- Sono state deliberate le integrazioni degli staff tecnici e sanitari delle nazionali azzurre seniores e giovanili.– Dopo un approfondito lavoro, portato avanti negli ultimi mesi dal gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Federale, è stato approvato il nuovo Regolamento Affiliazione e Tesseramento, insieme al conseguente adeguamento del Regolamento Giurisdizionale.