Sport, Rocca: "Rieti rende orgoglioso il Lazio"

"Una giornata importante per lo sport della Regione Lazio e per la città di Rieti. Il centro d’Italia infatti conquista l’argento mondiale con la stella del salto in lungo, Mattia Furlani, che si allena a Rieti da quando è bambino.Un talento nato con i colori della Studentesca Andrea Milardi e che rappresenterà l’Italia agli Europei di Atletica 2024 che si svolgeranno a Roma il prossimo giugno. Al giovane Mattia vanno le mie congratulazioni per aver portato il Lazio su uno dei gradini più alti dell’atletica leggera mondiale".Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca."Rieti, non solo terra di atletica. Mi rende orgoglioso sapere che la città ospiterà i Mondiali di volo a vela nel 2027. Anche questo traguardo testimonia la passione che Rieti nutre per questa disciplina sportiva. Infatti, la Valle Santa rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di volo a vela, che ogni anno invadono i cieli del centro Italia", conclude Rocca.