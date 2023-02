Sport su ghiaccio, speed skating, Pista Lunga: a Inzell la terza e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo Junior

Si terrà sul ghiaccio tedesco di Inzell, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 febbraio, la terza e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo Junior di pista lunga.Dopo i due appuntamenti in Finlandia, il circuito internazionale di categoria si sposta in Germania e alle gare prenderà parte anche la Nazionale italiana guidata dai tecnici Matteo Rigoni e Mirko Giacomo Nenzi.Dieci gli atleti convocati per la trasferta tedesca, dove la prossima settimana, sempre sul ghiaccio di Inzell, si terranno i Mondiali Junior di pista lunga: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Giulia Presti (S.C. Pergine), Serena Pergher (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (Ritten Sport) al femminile, Mattia Bernabè (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giosuè Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine) al maschile.Nelle prime due uscite di Coppa del Mondo, il team tricolore ha raccolto tre podi, tutti ottenuti da Serena Pergher: uno sui 500 e due sui 1000 metri.“Partiamo per questo finale di stagione sicuramente carichi e con la voglia di dare il massimo nonostante il livello della concorrenza sia altissimo – spiega il tecnico azzurro Matteo Rigoni -. I ragazzi sono convinto che faranno del loro meglio. Per Presti e Ghiotto sarà la prima esperienza in una competizione di così alto livello. Speriamo di poter confermare o migliore gli ottimi risultati ottenuti da Pergher nelle prime due tappe di coppa in Finlandia sui 500 e 1000 metri“.