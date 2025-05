Spiagge: aumentano le Bandiere Blu in Italia, quest'anno sono 246

Continuano ad aumentare le Bandiere Blu per le spiagge italiane: quest'anno, il vessillo che attesta le eccellenti condizioni del mare negli ultimi quattro anni, l'efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti anche in tutto il territorio, è stato assegnato a 246 Comuni rivieraschi (10 in più rispetto ai 236 dello scorso anno) e a 84 approdi turistici (81 l'anno scorso), per un totale pari a 487 spiagge (485 nel 2024), cioè circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.

Per quanto riguarda i laghi, invece, le Bandiere Blu scendono a 22, uno in meno rispetto allo scorso anno, perché un Comune non è stato riconfermato.

La premiazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) è avvenuta stamani a Roma, nella sede del Cnr, alla presenza dei Sindaci dei Comuni premiati.

Le nuove entrate di quest'anno sono 15: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana).

I Comuni non riconfermati, invece, sono 5: Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d'Opaglio (Piemonte), Ispica (Sicilia) e Lipari (Sicilia).

A livello regionale, la Liguria perde una Bandiera, ma guadagna il riconoscimento per altri 33 Comuni, mentre la Puglia ottiene altri 3 riconoscimenti, portandosi a quota 27, mentre la Calabria sale a 23 riconoscimenti (+3).

Con un Comune non confermato e un nuovo ingresso, la Campania resta ancora a 20 Bandiere Blu, al livello delle Marche, che ottengono un nuovo riconoscimento.

Aumentano le Bandiere Blu anche in Toscana, che ottiene un Comune (per un totale di 19 riconoscimenti), mentre la Sardegna e l'Abruzzo si portano a 16 località (un nuovo riconoscimento per entrambe le Regioni), la Sicilia conferma 14 Bandiere Blu (con due uscite e due ingressi). Il Trentino-Alto Adige conferma 12 Comuni, mentre il Lazio ottiene un altro riconoscimento, portandosi a 11 località.

Un nuovo ingresso anche per l'Emilia-Romagna, che ora conta 10 Comuni premiati, mentre il Veneto conferma le sue 9 Bandiere. Un'altra conferma arriva dalla Basilicata (5 Comuni), così come la Lombardia conferma 3 Bandiere, mentre il Piemonte scende a 4 (un'uscita), e il Friuli Venezia Giulia e il Molise confermano entrambe le loro due Bandiere dello scorso anno.

"Quest'anno abbiamo chiesto alle Amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027", ha spiegato Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia.

Gli obiettivi del triennio 2025/27 sono: mobilità sostenibile; città e comunità sostenibili; vita sulla terra; vita sott'acqua; lotta contro il cambiamento climatico.

La Bandiera Blu viene assegnata in base ai 32 criteri del Programma, che periodicamente vengono aggiornati per spingere i Comuni partecipanti ad impegnarsi a risolvere, e migliorare nel corso del tempo, i problemi relativi alla gestione del territorio per salvaguardare il patrimonio ambientale. E' quanto spiega Fee Italia, che fa capo alla Ong internazionale Foundation for Environmental Education.

Tra gli indicatori che vengono considerati per assegnare questo riconoscimento, ci sono: l'esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l'accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l'educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità durante l'estate.

Sono diversi gli Enti istituzionali che hanno contribuito alla valutazione: tra questi, ci sono: i ministeri del Turismo, dell'Agricoltura e dell'Ambiente: l'Istituto superiore di sanità; la Federazione degli Ordini dei Chimici e dei Fisici; il Cnr; università della Tuscia e per Stranieri di Perugia e organismi privati quali i sindacati Balneari (Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti).