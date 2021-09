Sport, Tennistavolo Sassari: al 1° Trofeo regionale giovanile Guspini vittorie di Nicola Cilloco e Laura Pinna

Altri cinque pongisti sassaresi sul podio delle varie categorie.

Un avvio di stagione davvero lusinghiero per il settore giovanile del Tennistavolo Sassari. Il club sassarese si è presentato con 11 atleti a Guspini, dove si è disputato il “1° torneo regionale predeterminato Giovanile di qualificazione al Criterium Giovanile nazionale”, organizzato dalla A.s.d. Tennis tavolo Guspini, in collaborazione con il comitato regionale della Federazione Italiana Tennis Tavolo.Da tutti i club della Sardegna hanno partecipato 50 atleti per le dodici categorie in gara e la rappresentanza più nutrita era proprio quella sassarese.Nell'Under 11 maschile si è imposto Nicola Cilloco. Il giovane atleta del Tennistavolo Sassari ha sconfitto 3-0 Marco Dessì del Muravera. Sul podio è salito anche Simone Demontis che ha battuto il compagno di squadra Federico Casula. Hanno preso parte alla categoria anche Edoardo Eremita e Stefano Ganau.Altro successo nella Under 13 femminile dove Laura Pinna ha superato 3-1 Eva Mattana del Muravera 3-1. Terzo posto per la compagna di squadra Maria Laura Mura.Gli altri terzi posti sono arrivati nella Under 17 maschile grazie ad Alexander Evans e nella Under 17 femminile con Martina Bonomo che ha preceduto Chiara Scudino, sempre del Tennistavolo Sassari.Infine nella Under 19 si è piazzato al secondo posto Claudio Sabino.