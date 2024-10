Successo per “Show on the Ship”, l'evento in mare di Carmen Morello

Show on the Ship ideato e condotto da Carmen Morello con la partecipazione di Jano Di Gennaro e l'organizzazione tecnica di Emmanuele Ferroro, sì è svolto con grande adesione e successo dal 28 settembre al 1°ottobre sulla nave Grimaldi Lines in viaggio verso Barcellona in Spagna da parte di Baby Model, Miss, Mr, Teenager, Lady e Over provenienti da tutta Italia con vincitori di ogni categoria e premi anche in denaro.



Show on the Ship ha visto anche il debutto di diversi talenti emergenti che si sono esibiti in diverse discipline artistiche tra cui danza, recitazione e canto.



Un grazie ai partners commerciali che oltre al supporto hanno omaggiato i vincitori di diversi premi:



New Weld Technology ha donato due premi in denaro da €150 cadauno, due corsi professionali e delle bag con i nuovissimi prodotti di bellezza firmati NWT;



Enea Hotel di Pomezia ha offerto due notti in hotel per quattro persone;

Lino Management Berlin del Manager Lino Sansone ha messo a disposizione alla vincitrice del premio speciale canto la promozione su piattaforma social di un brano inedito;

Linciano Parrucchieri ha consegnato a tutti i partecipanti dei prodotti di bellezza.

La Carmen Morello Productions srls ha regalato a tutti i vincitori di categoria primi, secondi e terzi classificati, l'iscrizione annuale in agenzia del valore di €200 e l'iscrizione in agenzia e produzione del valore di €500, per un totale di circa €5000.



Di seguito i vincitori per categoria:



Baby model: prima classificata Vittoria Cucurachi, seconda classificata Diletta Opipari, terza classificata Giovanna Ferroro.

Teenager: prima classificata Dior Gentili, seconda classificata Arianna Domingo, terza classificata Sophie Bergamo.

Miss: prima classificata Nicole Cappellini, seconda classificata Ilary Manca terza classificata Michela Cerullo.

Mr: primo classificato Lamerico Menichella, secondo classificato Mattia Denaro, terzo classificato Matteo Duro.

Lady: prima classificata Concetta Salvatore, seconda classificata Sandra Sestili, terza classificata Monica Luminita Stefan.

Over: primo classificato Giovanni Morato, secondo classificato Sergio Di Giovanni.

Per Talenti Emergenti il primo classificato nella categoria danza è stato Gianluca Giuliano, il premio speciale per il canto a Desideria Pistoia, seconda classificata Vittoria Cucurachi per la danza e terzo classificato Giovanni Morato per la recitazione.



Premio speciale Show on the Ship a Elvira Lanzillotta una ragazza diversamente abile che si è sempre distinta per le sue capacità, infatti ha sfilato in abito da sera con grande eleganza e ha ballato insieme a Sergio Di Giovanni e ha anche partecipato a Reality Travellers mostrando grande simpatia e tanto amore per tutti. Elvira vince un anno di iscrizione gratuita alla CMP srls del valore di € 500.

Un ringraziamento alla giuria composta da Stella Marcone, Alessandra Buono, i commissari di bordo Enzo Arcamone ed Alessandro Scarfì e la responsabile centri benessere della nave Mariarosaria Lardo.



Oltre alla serata di selezioni, l’evento è proseguito anche il giorno dopo e, i protagonisti di Show on the Ship, dopo una giornata carica di emozioni in giro per Barcellona si sono ritrovati, dopo il calar del sole, nella discoteca della nave per un bellissimo party danzante in white. Gli ingredienti principali della serata sono stati divertimento e nuovi amori sbocciati sulle coinvolgenti selezioni musicali della cantante Matilde Guareschi ed i drink creati ad arte dai barman della Grimaldi Lines e, con l'occasione, sono stati eletti a Miss Show on the Ship Maria Paola Bernardi e il Mr Show on the Ship Andrea Manzoni.



Dal successo di questo grande evento, nasce il nuovo concorso nazionale di bellezza "I Superbelli d'Italia" e il talent televisivo "I Superbravi d'Italia" ideato e condotto da Carmen Morello per la Carmen Morello Productions srls, agenti regionali ufficiali Gianna Tramannoni per la regione Marche insieme a Daniel Duro, Maurizio Ricci per la regione Puglia, Jasmine Axalan collaboratrice regione Lazio, Raoul Morandi responsabile nazionale degli agenti regionali e coreografo ufficiale, Emmanuele Ferroro responsabile Campania, addetto stampa ufficiale Francesco Caruso Litrico. In attesa delle prime selezioni, il 15 novembre nelle Marche e l'8 dicembre a Roma, sono ufficialmente aperte le iscrizioni gratuite in tutta Italia per Baby, Teenager, Miss, Mr, Over e Talenti Emergenti di qualsiasi età e disciplina artistica.



Per info e partecipazioni contattare gli agenti regionali o il numero whatsapp 3493149918.