Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:52
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Supercoppa Italiana di Hockey su Prato 2025: a Roma dal 12 al 14 settembre tre giorni di sport, inclusione e sostenibilità
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Supercoppa Italiana di Hockey su Prato 2025: a Roma dal 12 al 14 settembre tre giorni di sport, inclusione e sostenibilità

La Supercoppa torna nella Capitale con le finali femminile, maschile e la prima edizione del parahockey: un evento che unisce competizione, valori sociali e attenzione all’ambiente.

(Prima Pagina News)
Giovedì 11 Settembre 2025
Roma - 11 set 2025 (Prima Pagina News)

La Supercoppa torna nella Capitale con le finali femminile, maschile e la prima edizione del parahockey: un evento che unisce competizione, valori sociali e attenzione all’ambiente.

Come ha scritto Sporteconomy, è stata presentata ufficialmente la Supercoppa Italiana di Hockey su Prato 2025, che si disputerà dal 12 al 14 settembre all’impianto sportivo Tre Fontane di Roma. La rassegna comprenderà le Supercoppe femminile, maschile e, per la prima volta, quella di parahockey, dando vita a un programma fitto di sport, inclusione e iniziative sociali. 

Un evento oltre la competizione 

Secondo quanto riportato da Sporteconomy, la manifestazione non si limiterà alle sfide decisive per i trofei: saranno infatti organizzati anche un Torneo Under 12 maschile e femminile, incontri della categoria Master e attività collaterali a carattere sociale e ambientale. 

Come sottolinea Sporteconomy, la Supercoppa 2025 gode del sostegno della Regione Lazio, che l’ha inserita nel calendario dei “Grandi Eventi 2025”. L’iniziativa è inoltre patrocinata da CONI, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, Comune di Roma e Ministero dell’Ambiente, confermando la forte attenzione al binomio sport e sostenibilità.

Tra i match più attesi evidenziati da Sporteconomy: 

Supercoppa Femminile: SG Amsicora (Cagliari), campione d’Italia, contro HF Lorenzoni (Bra), vincitrice della Coppa Italia, sabato 13 settembre alle ore 16:30. 

Supercoppa Maschile: HC Tevere EUR (Roma), campione nazionale, contro HC Bra (Cuneo), detentore della Coppa Italia, sabato 13 settembre alle ore 18:00. 

Supercoppa di Parahockey: L’Archetto Roma contro Liguria HC (Savona), sabato alle ore 15:00, prima edizione assoluta di questa nuova competizione inclusiva. 

Come riporta Sporteconomy, il progetto non è solo sportivo ma anche sociale e culturale. Saranno presenti iniziative contro la violenza sulle donne, con un manifesto firmato da Anarkikka, e campagne green come la raccolta differenziata, l’eliminazione della plastica monouso e l’uso di strutture a basso impatto ambientale. 

La Supercoppa Italiana di Hockey su Prato 2025, conclude Sporteconomy, si candida a diventare un appuntamento di riferimento per il movimento hockeistico e un modello di evento sportivo inclusivo e sostenibile.

Nella foto: da sinistra: Sergio Mignardi - presidente Federhockey - Marco Giunio De Sanctis presidente CIP - Fabio Caiazzo - consigliere Sport e Salute SpA.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

hockey su prato
PPN
Prima Pagina News
supercoppa italiana
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.