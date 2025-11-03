Terni: conclusa la seconda edizione di "Letteratura e Cinema"

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Venti presentazioni in tre giorni e il ricordo del legame di Gigi Proietti con l'Umbria.

(Prima Pagina News)
Lunedì 03 Novembre 2025
Roma - 03 nov 2025 (Prima Pagina News)

Venti presentazioni in tre giorni e il ricordo del legame di Gigi Proietti con l'Umbria.

Venti presentazioni letterarie in tre giorni, mille lettori, il rapporto speciale tra l'Umbria e Gigi Proietti, i laboratori di Terry Fox.

Numeri da record per la seconda edizione di “Letteratura e Cinema a Terni”, all’interno della rassegna letteraria “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”, promossa dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS). Ed è gia tempo di pensare - come ha ricordato il presidente della FUIS, Natale Antonio Rossi - alla prossima edizione in programma a Pescara dal 14 al 16 novembre che avrà come tema “Il Mediterraneo”.

 

La tre giorni di Terni

 

Venti presentazioni letterarie in tre giorni hanno visto protagonisti del mondo del cinema che si cimentano nella scrittura, tra cui Christian Ginepro, Tara Catani e Mario Cordova.

Si diceva dell'antico legame del grande attore e regista Proietti con questa terra: Letteratura e Cinema a Terni ha permesso di ricordare il mattatore  attraverso il libro di Mara Quadraccia. L’autrice ha sottolineato il forte legame che rimanda alle sue origini, e ha illustrato numerose testimonianze che lo legano al territorio.

 

Spazio anche alla Film Commission, con gli interventi di Daniele Corvi e Fabio Melelli.

 

Nel corso della manifestazione si è svolta la premiazione del concorso “Trame da Cinema”.

I vincitori:

 

Sezione – Libro edito per il cinema

1. Stefania P. Nosnan – Nel cuore dei giusti – Prima classificata

2. Cinzia Tarquinio – Iolanda che giocava con le nuvole – Seconda classificata

3. Gianluca Galotta – L’uomo che parlava con le stelle – Terzo classificato

 

Sezione – Un soggetto per il cinema

1. Antonella Polenta – Enigma al Burg Eltz – Prima classificata

2. Giovanni Petta – Elements – Secondo classificato

3. Alessandra D’Egidio – Fino alla luna e ritorno – Terza classificata

 

Sezione – Una poesia per il cinema

1. Rossella Scaramuzza – Arresa – Prima classificata

2. Simonetta Lucchi – Case di stelle – Seconda classificata

3. Rajmonda Shahu – Igina – Terza classificata

 

Spazio dedicato anche ai più piccoli con i laboratori di TerryFox, coordinati dalla scrittrice per ragazzi Teresa Ceccacci.


Letteratura e Cinema a Terni
PPN
Prima Pagina News
rassegna
www.laltritaliaambiente.it

