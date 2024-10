Tezze sul Brenta (Vi): folla ai funerali di Sammy Basso

Migliaia di persone, tra amici, familiari e gente comune, hanno salutato oggi, per l'ultima volta, al campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vi), Sammy Basso, il biologo 28enne affetto da progeria morto per un malore sabato scorso.

Alle esequie, celebrate dal Vescovo Giuliano Brugnotto, hanno partecipato anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, e il Sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, che ha indetto il lutto cittadino per il Comune.

Il feretro, di colore bianco, è stato coperto da un cuscino di girasoli. Il palco dove è stato installato l'altare è stato decorato con palloncini colorati. Ad animare la cerimonia, un coro e una chitarra.

Durante le esequie, il Vescovo ha letto una lettera contenente le ultime parole di Sammy: “Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente e l’ho vissuta da semplice uomo, con momenti di gioia e momenti difficili, con la voglia di fare bene riuscendoci a volte e a volte fallendo. Fin da bambino la progeria ha segnato profondamente la mia vita” e sebbene fosse “una parte piccolissima di quella che sono non posso negare che ha influenzato molto la mia vita quotidiana e le mie scelte. Sicuramente molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia, non ascoltate. Non c’è mai stata mai stata una battaglia da combattere ma una vita da abbracciare, con le sue difficoltà: né premio né condanna, semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio”.

“Piangete e festeggiate. Se vorrete ricordarmi pregate a brindate anche alla mia e alla vostra salute, state allegri. Ho sempre amato stare in compagnia ed è per questo che vorrei essere ricordato”, prosegue il messaggio. “Ps: state tranquilli, tutto questo è solo sonno arretrato”, ha concluso ironicamente il 28enne.