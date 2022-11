Tiana (Nu): esplode una villetta, morta una donna, genitori in gravi condizioni

Una donna di 55 anni, Marilena Ibba, è morta in seguito all'esplosione della villetta dove abitava nella periferia di Tiana, in provincia di Nuoro.L'esplosione, forse dovuta ad una fuga di gas, si è verificata alle 7.45 di questa mattina. A dare l'allarme è stato un passante, che ha visto la villetta collassata su sè stessa.La donna, che abitava al secondo piano, si trovava con suo marito, Guglielmo Zedda, 59 anni, che risulta disperso, e con i suoi due genitori, Duccio Ibba, 90 anni, e Eugenia Madeddu, 83 anni, che abitavano al piano terra. Questi ultimi sono stati trovati ancora in vita sotto le macerie, ma sono in gravi condizioni.L'uomo, un ex carabiniere in pensione, è in condizioni disperate. Stando a quanto riferisce un primo bollettino dei medici, l'uomo, che è stato portato in elicottero prima all'Ospedale Brutzu di Cagliari, poi al Centro Grandi Ustionati di Sassari, ha ustioni gravi su tutto il corpo. Anche la moglie, un'ex maestra elementare, versa in gravi condizioni all'Ospedale San Francesco di Nuoro.Il corpo di Marilena è stato estratto verso le 15, mentre si continua a cercare il marito. Assente il figlio della coppia, che è fuori per studiare.Sul posto sono arrivati 70 pompieri, arrivati dai Comandi della Sardegna, insieme con gli uomini del Nucleo cinofili di Sassari, Lanusei e Tempio, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Tonara, diretti dal Capitano Marco D'Angelo, la Protezione Civile, il 118 e molti compaesani arrivati come volontari, incluso il Sindaco Pietro Zedda. A guidare l'intera operazione è il Comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano, arrivato sul luogo dell'accaduto insieme con il Prefetto di Nuoro, Luca Rotondi.