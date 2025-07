Tv: addio a Marina Donato, la produttrice televisiva vedova di Corrado

Grave lutto nella televisione italiana: si è spenta la scorsa notte, all'età di 76 anni, Marina Donato, vedova del celebre Corrado Mantoni e produttrice di programmi noti al grande pubblico, come 'La Corrida', 'Forum', 'Il pranzo è servito', 'La Prova del cuoco'.

E' morta al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stata ricoverata per un malore improvviso, rivelatosi mortale. Aveva lavorato fino all'ultimo alla nuova edizione de 'La Corrida', attualmente in onda sul Nove.

Nata a Roma il 4 luglio 1949, si era avvicinata da giovanissima al mondo dello spettacolo: nel 1972 cominciò a lavorare come segretaria di redazione in un periodico cattolico, e l'anno dopo iniziò a collaborare con Corrado, in una società di organizzazione di spettacoli itineranti.

Proprio con il celebre presentatore iniziò una storia d'amore che, dopo 23 anni di convivenza, nel 1996, li portò al matrimonio, che durò fino alla morte di lui, avvenuta l'8 giugno del 1999.

Nel 1982, la Donato iniziò a lavorare in televisione, come produttore esecutivo per "Il pranzo è servito", celebre quiz che andò in onda su Canale 5 fino al 1992, da cui venne tratto lo spin off "La cena è servita" (1992-93). Il programma tornò su Rai1 nel 2021, condotto da Flavio Insinna. Nel 1985, invece, fu produttore esecutivo di "Buona Domenica" con Corrado e Maurizio Costanzo, mentre nel 1987 cominciò a lavorare come produttore esecutivo al programma "La Corrida", cosa che fece per 10 edizioni, per poi diventarne coautore negli anni a venire. Per Mediaset lavorò anche al programma "Sì o no?" (1993-94) e fu coautrice con Paolo Bonolis di "Tira & Molla" (1997/98) e de "Il Gatto e la Volpe" (1997).

Per la Aran Endemol produsse il programma di Rai1 "La Prova del Cuoco" (2000-01).

Nel 2005 fondò la società di produzione televisiva "Corima", attiva dal 2007, con cui produsse, oltre che "La Corrida" su Canale 5 (con la conduzione di Gerry Scotti) e su Rai 1 (condotto da Carlo Conti dal 2018 al 2020), oltre che "Forum" (in onda su Canale 5 e Rete4), e acquisì i diritti dello storico show di Enzo Tortora "Portobello", tornato in onda su Rai1 nel 2018 con la conduzione di Antonella Clerici.