Ucraina, Min. Esteri: "Le manifestazioni degli agricoltori polacchi sono inaccettabili"

Le manifestazioni anti-ucraine degli agricoltori polacchi sono inaccettabili. Così, su Facebook, il portavoce del Ministero ucraino degli Esteri, Oleg Nikolenko.La situazione al confine tra Polonia e Ucraina e la manifestazione di Wroclaw con messaggi anti-Kiev "non solo causano numerose perdite all'economia ucraina, che già soffre dell'aggressione russa, ma violano anche i principi della solidarietà ucraino-polacca", continua Nikolenko.Gli ucraini "sacrificano le loro vite in modo che le città polacche e altre città europee vivano in pace. Non dovrebbe essere dimenticato o dato per scontato", aggiunge, per poi evidenziare che Kiev ha sempre appoggiato le discussioni costruttive per trovare una soluzione ai problemi relativi al passaggio del grano ucraino."Ci aspettiamo un approccio simile dalle autorità polacche" e "una risposta adeguata alla retorica che danneggia le relazioni bilaterali".L'Ucraina, conclude Nikolenko, "è determinata a rafforzare le relazioni di amicizia e rispetto reciproco con la Polonia, con la quale ha un futuro europeo comune".