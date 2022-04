Ucraina, Ue: von der Leyen e Borrell a Kiev in settimana per incontrare Zelensky

La Presidente della Commissione Europea e l'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera incontreranno il Presidente ucraino prima dell'evento "Stand Up for Ukraine", in programma sabato a Varsavia.

Roma - 05 apr 2022 (Prima Pagina News) La Presidente della Commissione Europea e l'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera incontreranno il Presidente ucraino prima dell'evento "Stand Up for Ukraine", in programma sabato a Varsavia.

