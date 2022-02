Un ciclone fa abbattere il buio sul Paradiso delle Mauritius

Migliaia di case sono rimaste senza elettricità nelle Isole Mauritius nella giornata di ieri mercoledì ma la Nazione insulare dell'Oceano Indiano è scampata senza "gravi danni" da un violento ciclone.Il ciclone tropicale Batsirai è passato entro 130 km dalla popolare destinazione turistica, portando forti acquazzoni e venti di 120 kmh, con un picco di 151 kmh registrato nella capitale Port Louis.Il territorio francese di La Reunion, che si trova a circa 230 km a sud-ovest di Mauritius, era in allerta rossa e ai residenti è stato detto di rimanere in casa con il ciclone che dovrebbe sfrecciare oltre le sue coste durante la notte.La vita è stata bloccata a Mauritius, con la cancellazione dei trasporti pubblici, la chiusura di negozi e banche e la sospensione dei viaggi aerei e marittimi.Almeno 7.500 case erano senza elettricità dopo che i venti hanno abbattuto gli alberi sulle linee elettriche, secondo l'ente locale per l'elettricità. Anche la rete telefonica è stata interrotta, ma sembrava che ci fossero pochi danni strutturali."Fortunatamente il ciclone non è passato direttamente sull'isola come si temeva. È passato a una certa distanza dall'isola e non ha causato gravi danni", ha detto alla televisione nazionale il primo ministro Pravind Kumar Jugnauth.La riapertura delle scuole, chiuse da novembre a causa della diffusione della variante Covid-19 Omicron, non ha potuto svolgersi come previsto."Tutti gli aggiornamenti meteo relativi al ciclone saranno revocati intorno alle 22:00", ha affermato una dichiarazione del servizio meteorologico.Nel 2007, due persone sono morte a Mauritius e nove sono rimaste ferite a Reunion quando un ciclone ha colpito le isole. Negli ultimi giorni tempeste tropicali e piogge torrenziali hanno devastato anche l'Africa meridionale, lasciando dietro di sé una scia di distruzione.