Un fine settimana di gusto, glamour e show al Carníca di Roma

Il Carníca, locale glamour di Roma, si prepara ad accogliere gli amanti della buona musica e della raffinata cucina per un fine settimana indimenticabile. L'oramai famoso locale della Capitale offre un'esperienza culinaria unica, con un focus speciale su carne, pesce e drink impeccabili.

Giovedì 18 Gennaio - "Sarà perchè cantiamo" con Lele Nardozi

Il fine settimana al Carníca inizia con una serata all'insegna della musica e dell'arte culinaria. Il giovedì sera sarà animato da "Sarà perchè cantiamo", con la presenza straordinaria del talentuoso Lele Nardozi. L'atmosfera avvolgente e la cucina raffinata del Carníca creeranno una serata magica, in cui i sapori squisiti si fonderanno con le note incantevoli di Nardozi.

Venerdì 19 Gennaio - "Teorema - il pianobar del venerdì" con Luca De Angelis

Il Carníca venerdì sera diventa il palcoscenico di "Teorema - il pianobar del venerdì", un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e dell'intrattenimento di alta classe. Lo show del pianoman Luca De Angelis trasporterà gli ospiti in un viaggio musicale avvincente, mentre i sapori unici del Carnica soddisferanno anche i palati più esigenti.

Sabato 20 Gennaio - "Semplice" con Stefano Sanpietro

La serata di sabato al Carníca sarà dedicata alla semplicità che si fonde con l'eleganza. Lo showman Stefano Santopietro, sarà protagonista di uno straordinario spettacolo di canto e note, "Semplice". Un'esperienza che unirà la bellezza dei sapori puri e autentici, accompagnata dalla magia delle note suonate e cantate da Santopietro. Gli ospiti saranno deliziati da piatti raffinati che mettono in risalto gli ingredienti di qualità, il tutto in un'atmosfera sofisticata e accogliente.

Il Carníca (Via Veneto 9, Roma - Tel.06.833.93.339), con la sua atmosfera esclusiva e il talento artistico in mostra durante questi eventi speciali, si conferma come uno dei locali più ambiti di Roma. Questo fine settimana promette di essere un'occasione imperdibile per immergersi nel lusso, nella musica di qualità e nell'alta cucina, il tutto nel cuore della vibrante città eterna per creare ricordi indimenticabili in una cornice di eleganza senza tempo.