Un nuovo impulso per l’Academy Giovanni Spadolini: cultura, politica e talento al servizio del Paese

Un’Academy che supera il presente



L’Academy di cultura e politica Giovanni Spadolini si propone come un’autentica fucina di idee, talenti e valori. Lo ha spiegato Luigi Tivelli, presidente dell’istituzione, in un’intervista pubblicata oggi su Il Tempo. Il progetto ambisce a contrastare l’“oggicrazia” – definizione che Tivelli usa per descrivere il predominio dell’immediato e del superficiale – recuperando il valore della memoria storica e ricucendo la frattura tra cultura e politica, una crisi che, secondo Tivelli, ha raggiunto il culmine con la scorsa legislatura.

“Come scrivo nel mio libro I segreti del Potere. Le voci del Silenzio – ha spiegato Tivelli – questa Academy punta a rilanciare un modello culturale e politico che integri memoria, competenza e innovazione.” Il volume è considerato una sorta di manifesto per l’Academy, dato che molti dei protagonisti del libro ne sono membri attivi.

Un’accademia del talento



Seguendo l’esempio di Giovanni Spadolini, figura poliedrica e talentuosa in ogni ambito in cui si è cimentato, l’Academy annovera 150 talenti di diversa età ed esperienza. Accanto a nomi illustri come Giuseppe De Rita e Lamberto Dini, ci sono giovani promesse che Tivelli definisce la “Generazione Sinner”: ragazzi e ragazze che, come il tennista Jannik Sinner, incarnano i valori di dedizione, sacrificio e impegno.

“Non è solo una questione di capacità – ha sottolineato Tivelli – ma di formazione continua e di visione. I nostri giovani sono il simbolo di un’Italia che sa studiare e lavorare con rigore, lontana dall’effimero dei social.”

Un programma per il futuro del Paese



L’Academy non è solo un laboratorio di idee ma anche una piattaforma per iniziative concrete. Durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, prevista a breve, verranno presentati i punti cardine del programma 2025. Tra questi, l’attenzione al fenomeno dell’astensionismo, considerato una delle emergenze democratiche più gravi, e l’istituzione del Premio Spadolini-Maccanico, dedicato alle personalità che hanno messo l’interesse superiore del Paese al centro della propria attività.

In primavera, l’Academy organizzerà un evento dal titolo “Il merito al centro”, per declinare il concetto di merito in ambiti cruciali come scuola, pubblica amministrazione ed economia, dove la meritocrazia è strettamente legata al principio di concorrenza.

Un impegno a tutto campo



Tra gli obiettivi dell’Academy figura anche la questione demografica, con un focus sulle adozioni internazionali e la proposta di un Piano Mattei per i bambini africani. Il tema delle classi dirigenti, inoltre, sarà affrontato in collaborazione con il Centro Studi Guido Dorso, per analizzare i limiti delle leadership attuali e individuare soluzioni concrete.

Risorse scarse, ma tanta determinazione



“Operiamo con mezzi limitati – ha concluso Tivelli – ma con una rete di volontariato e un’energia instancabile. Proviamo a fare del nostro meglio per dare risposte alle grandi sfide del Paese, valorizzando il merito e fermando la fuga dei cervelli.”

L’Academy Giovanni Spadolini si candida così a essere un punto di riferimento per chi crede in una politica che valorizza la cultura e il talento, con una visione capace di guardare oltre il presente.