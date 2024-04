Un plauso all'innovazione e al sostegno culturale: Gianni Sammarco ringrazia il Ministro Sangiuliano

L’onorevole Gianni Sammarco, responsabile delle relazioni istituzionali dell’associazione It.a.c.a che rappresenta i produttori indipendenti, esprime il proprio apprezzamento al Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano per l’opera costante e innovativa esercitata in favore della cultura, dei musei e delle Fondazioni.

Sammarco sottolinea anche la serenità con la quale il Ministro ha designato i vertici delle istituzioni, in omaggio sempre alle capacità professionali. In un momento cruciale per il mondo della cultura e dello spettacolo, la leadership e l’impegno del Ministro Sangiuliano sono stati fondamentali.

La sua costante ricerca di innovazione e il suo impegno a favore della cultura italiana meritano il plauso e il riconoscimento di tutti coloro che operano in questo settore così importante per l’identità nazionale. Gianni Sammarco è certo che anche nel settore dello spettacolo, Sangiuliano saprà ricomporre gli strumenti di sostegno, intervenendo con criterio sul tax credit.

Questo intervento è cruciale per ottenere quel ritorno alla qualità e all’italianità necessari da anni alla nostra industria. Il settore dello spettacolo è stato particolarmente colpito negli ultimi anni.

La pandemia ha portato a una crisi senza precedenti, mettendo a dura prova non solo le produzioni cinematografiche e teatrali, ma anche le attività legate alla musica e all’intrattenimento. In questo contesto, l’intervento mirato del Ministro Sangiuliano potrebbe fare la differenza, garantendo un futuro più luminoso per l’industria dello spettacolo italiano.

Il tax credit, se ben strutturato, potrebbe incentivare gli investimenti nel settore, incoraggiando la produzione di opere di qualità che valorizzino l’identità culturale del nostro Paese.

La possibilità di ottenere un ritorno economico, grazie agli incentivi fiscali, sarebbe un fattore determinante per la rinascita del settore dello spettacolo. L’impegno del Ministro Sangiuliano nel promuovere e sostenere la cultura e lo spettacolo italiano è encomiabile - conclude Sammarco - l’Italia vanta un patrimonio culturale straordinario, che va preservato e valorizzato.

Solo attraverso un impegno costante e mirato, come quello dimostrato dal Ministro Sangiuliano, possiamo garantire un futuro brillante per la nostra industria culturale e lo spettacolo italiano.