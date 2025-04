Università di Cassino: Veronica Nicoletti è la prima laureata italiana a discutere la tesi con l'avatar

Il suo nome è Veronica, ed è il primo avatar laureato in Italia, con tanto di 110 e lode. E' accaduto stamani, nell'Aula Magna dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale: Veronica Nicoletti, classe '98, proveniente da Arpino (il paese in cui nacquero Cicerone e Caio Mario) è una delle prime studentesse italiane a discutere la tesi di laurea con l'ausilio di un avatar, grazie ad un percorso di back story realizzato con l'uso dell'Intelligenza Artificiale.

L'avatar è la sintesi della sua tesi, intitolata "Educare all'Intelligenza Artificiale: mitigazione dei Bias". La tesi è stata discussa per intero dall'avatar, che ha risposto alle domande dei docenti in presa diretta, mentre la studentessa, da oggi dottoressa in Scienze Pedagogiche, si è limitata ad assisterlo.

Il progetto ha incontrato il forte interessamento dell'Università frusinate, a iniziare dai professori Simone Di Gennaro, Alfredo Di Tore e Monia Di Domenico, che negli ultimi quattro mesi hanno lavorato con l'Intelligenza Artificiale, per realizzare un avatar il più possibile corrispondente alle sembianze della laureanda.

"Abbiamo fornito all'avatar tutte le mie principali caratteristiche, sia caratteriali che fisiche, per adattarlo alla mia persona. Ho dovuto scegliere l'abito per questa giornata sulla base di come è stato elaborato dall'IA il mio personaggio. Lo abbiamo educato nella discussione della tesi, inserendo tutto il mio piano studi e le indicazioni fondamentali per la discussioni della tesi stessa. Un progetto rivolto anche alle future generazioni che spero possano trarre ispirazione", ha dichiarato Nicoletti, che, dopo la discussione della tesi, ha risposto alla commissione con alcune valutazioni personali anche sul percorso intrapreso grazie all'Intelligenza Artificiale.

Il sogno della Nicoletti, che già lavora come operatrice scolastica presso l'Itis Morosini di Ferentino, è quello di diventare insegnante di Storia e Filosofia alle scuole superiori e, magari, poter mettere questo progetto sperimentale a disposizione degli studenti: "Mi piacerebbe che gli studenti possano avere un avatar personale per i propri studi, che li conosca e sappia migliorare il loro apprendimento e la loro conoscenza".