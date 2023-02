Verso Juventus-Lazio di Coppa Italia: in palio la semifinale

Una sfida decisamente intrigante quella in programma nella serata di giovedì 2 febbraio tra Juventus e Lazio, chiamate a sfidarsi nel Quarto di finale di Coppa Italia nella gara secca dell'Allianz Stadium che mette in palio la semifinale della manifestazione contro l'Inter, che nella prima sfida di questa fase ha superato l'Atalanta grazie al gol di Matteo Darmian.

Partita che conta tantissimo per entrambi i sodalizi, impegnatissimi anche in campionato, infatti, le quote scommesse sulla Coppa Italia danno la Juventus leggermente favorita per i bookmaker, che cerca riscatto dopo la sentenza della Corte d’ Appello Federale e dopo aver raccolto solo due punti in ben due partite; la Lazio è sua volta reduce da un pareggio inaspettato, ma consapevole del fatto di poter contare su una rosa vincente e di qualità, soprattutto dal punto di vista offensivo.

I precedenti tra le squadre di Allegri e Sarri, in questa competizione, raccontano di un sostanziale equilibrio. Nelle 12 sfide effettuate, infatti, la Juventus ha vinto in 5 occasioni contro le 3 affermazioni laziali, mentre 4 sono i pareggi. Sarà la seconda volta che questa sfida si celebra ai Quarti, nell'altra circostanza, stagione 1999/2000, vinse la Juventus con il risultato di 3-2: bianconeri avanti 3-0 già nel primo tempo con i gol di Zidane, Conte e Kovacevic, ritorno biancoceleste nella ripresa con Mancini e Ravanelli (rigore) che però non fu sufficiente ad evitare l'uscita di scena dalla manifestazione.

Considerata l'importanza di questo confronto, e la forza dell'avversario, i due tecnici manderanno in campo gli undici migliori possibili, senza troppi calcoli di turnover. Allegri è tentato dal lanciare sia Vlahovic in attacco che Pogba in mediana, entrambi dall'inizio, fermo restando che dal 1' dovrebbero sicuramente giocare sia Di Maria che Chiesa. Sarri invece, ha recuperato Immobile, ma ha due acciaccati importanti come Zaccagni e Milinkovic, che quindi potrebbero partire dalla panchina per fare spazio nell'undici titolare a Pedro e Vecino. In difesa potrebbe rifiatare Marusic, mentre è molto probabile che Patric torni titolare.