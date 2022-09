Viabilità, Cangemi (Lega). “Sbloccata Cassia bis, scongiurati altri disagi”

“Finalmente la Cassia Bis è stata liberata dal cantiere che ne restringeva la carreggiata a scapito di tutta la viabilità del quadrante a nord di Roma. Anche grazie alla nostra interrogazione sulla vicenda, l’intervento dell’Anas oggi restituisce alla massima fruizione l’asse viario.Ora, compatibilmente con la necessaria e dovuta messa in sicurezza delle strade, bisogna assicurare anche la massima fruibilità delle stesse a tutta l’utenza.Soprattutto, non siamo più disposti a vedere cantieri che vengono aperti ma su cui non si lavora in modo da garantirne una rapida risoluzione: servono controlli, serve pianificazione. A tutela dell’intera cittadinanza”.Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.