Vicenza: alunno bocciato perché "troppo dotato", il Tar lo promuove

Un alunno di seconda media del Vicentino è stato bocciato perché "troppo dotato" e poi promosso per ordine del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto, che ha accolto il ricorso presentato dai genitori del ragazzo contro la scuola.

E' quanto riporta il Giornale di Vicenza, secondo cui la sentenza, di fatto, non porterà ad alcun cambiamento, perché il ragazzo era stato già ammesso, provvisoriamente, in terza media. Il Tar ha anche condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite per 2.000 euro.

Al ragazzo è stato riscontrato una situazione di "plus dotazione cognitiva", con ansia da prestazione, tendenza al perfezionismo e bassa autostima.

L'alunno è stato inserito tra i "bisogni educativi speciali" (Bes). che però, stando al legale della famiglia, al momento degli scrutini non sarebbero stati tenuti in considerazione. In più, l'Istituto non avrebbe preparato un percorso personalizzato o strategie inclusive per il ragazzo, e il caso non sarebbe stato preso in esame dal Consiglio di classe. Da qui la decisione del Tar di annullare la bocciatura.