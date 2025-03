Viterbo: firmata la convenzione fra la Direzione Lazio e Abruzzo dell'Adm e l'Università della Tuscia

Garantire l’aggiornamento professionale del personale dell’Agenzia e organizzare visite guidate per gli studenti dell’Università per illustrare loro le attività doganali.

Questi gli obiettivi della convenzione firmata oggi da Rosanna Lanuzza-Direttrice territoriale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Stefano Ubertini-Rettore dell’Università della Tuscia.

L’accordo è frutto di una collaborazione già avviata dal 2023, quando l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha ospitato gli studenti della facoltà di Economia aziendale per illustrare loro, dopo un percorso con lezioni teoriche in aula, la complessa attività svolta dai funzionari doganali in servizio presso il porto.

Grazie alla convenzione il personale degli uffici della Direzione territoriale potrà partecipare a corsi di formazione organizzati dall’Ateneo della Tuscia su tematiche di interesse, che arricchiranno le loro competenze, e portare la propria esperienza professionale in aula.

Gli studenti avranno la possibilità di visitare gli uffici dell’Agenzia, di conoscerne la sua mission a livello nazionale ed unionale e di assistere sul campo ad attività di controllo dei passeggeri e delle merci.

La collaborazione mira a creare uno scambio di conoscenze fra il settore istituzionale e quello accademico e conferma l’attenzione alla formazione specialistica del personale dell’Agenzia.