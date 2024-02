Wartsila, Urso: "E' in atto un'interlocuzione importante che noi seguiamo con grande attenzione"

"So che è in atto un'interlocuzione importante che noi seguiamo con grande attenzione perché riteniamo che il sito industriale di Wartsila sia strategico non solo per Trieste e il Friuli Venezia Giulia, ma per l'Italia".Lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione al Mimit di "Identitalia", rispondendo ad una domanda in merito all'interesse dell'armatore di Msc, Gianluigi Aponte, su Wartsila."Siamo ovviamente impegnati affinché queste interlocuzioni che sono in corso giungano in porto nel modo migliore possibile. Siamo certamente interessati", ha precisato Urso.